Dia D da Construção Civil oferece mais de 130 vagas de emprego em Londrina

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) e o Sinduscon Paraná Norte promovem, nesta terça-feira (15), das 8h às 13h, a segunda edição do Dia D da Construção Civil. A inciativa, que reunirá as maiores construtoras de Londrina, oferecerá mais de 130 vagas de emprego. Haverá oportunidades em diversas funções, como pedreiro, servente, analista contábil, carpinteiro, auxiliar administrativo, entre outras.





Os interessados devem comparecer à sede da SMTER, na rua Pernambuco, 162, munidos de documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Assim como na edição anterior, realizada em março, as equipes de Recursos Humanos das construtoras estarão na sede da SMTER para analisar currículos e efetivar as contratações no próprio local. Os diferentes perfis de trabalhador encontrarão oportunidades, desde quem quer começar uma carreira ou fazer sua transição para a construção civil até quem já tem sua ocupação, mas quer buscar novos ares. Também haverá vagas exclusivas para o trabalhador com deficiência.

Publicidade





O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) também vai participar do Dia D oferecendo um curso completo de instalador hidráulico, com início das aulas ainda em julho. Ao final do treinamento, os alunos vão ser colocados em contato com as construtoras para que, se estiverem aptos, sejam também contratados.





“O primeiro evento que realizamos foi muito satisfatório. Reunimos empresas e trabalhadores em um só lugar, e as construtoras realizaram as contratações. O setor da construção está aquecido e com necessidade de novos funcionários. Esperamos que a 2ª edição do Dia D também seja um sucesso”, projetou a presidente do Sinduscon Paraná Norte, Celia Catussi.

Publicidade





O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Cesar Makiolke, convocou os trabalhadores a participarem da iniciativa. “Montamos toda a logística dentro da Secretaria, reunimos as maiores construtoras da cidade e estamos fazendo um grande trabalho de divulgação para que os londrinenses acessem essas oportunidades. É o momento de vir e conquistar o trabalho em um setor com um ótimo plano de carreira, além de benefícios e salários muito atrativos. Não deixem de participar”, concluiu Makiolke.





Setor aquecido

Publicidade





A construção civil é um dos setores que mais se destaca pelo alto número de contratações em Londrina. Segundo dados do último Caged, divulgados no final do mês passado, o setor registrou um saldo positivo de 394 postos de trabalho somente em maio e um crescimento de mais de 10% do mercado formal, nos cinco primeiros meses de 2025.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.

Publicidade





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.









Leia também:

.