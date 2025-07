UEL abre inscrições para concurso de docentes: salário chega a R$ 17,4 mil

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) abriu, nesta segunda-feira (14), a segunda etapa de inscrições do concurso público para docentes, voltada a candidatos da ampla concorrência. Segundo o Edital PRORH nº 096/2025, serão ofertadas 102 vagas, sendo 86 da modalidade citada, dez para pretos e pardos e seis para pessoas com deficiência (PCDs).





A primeira etapa de inscrições foi destinada aos candidatos que concorrem pela reserva de vagas, em conformidade com a legislação que estabelece as cotas, materializada nas leis estaduais nº 14.274/2003 e 18.419/2015, respectivamente. As inscrições foram registradas entre os dias 19 de maio e 17 de junho. Na última sexta-feira (11), a universidade divulgou a distribuição das vagas reservadas para o concurso em edital publicado na Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops).





Na segunda etapa, as inscrições poderão ser feitas até o dia 12 de agosto pelo portal da Cops. Os interessados deverão preencher o formulário disponível, enviar a documentação exigida e fazer o pagamento da taxa de inscrição. De acordo com a Resolução CA n° 31/2025, o preço é de R$ 484,84, correspondente a 6% do valor do salário da classe inicial de professor adjunto. O salário será de R$ 17,4 mil para jornada de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva (TIDE).





Provas





Os candidatos serão avaliados nas seguintes etapas: prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; prova prática (se necessário), de caráter eliminatório; prova didática com arguição, de caráter eliminatório e classificatório; defesa de memorial, projeto ou portfólio (se necessário); e prova de títulos, de caráter classificatório. A seleção será de responsabilidade de Bancas Examinadoras formadas por três docentes, com ao menos um convidado de outra instituição.

Resultados

Com previsão para o final do segundo semestre deste ano, a lista dos convocados será publicada em edital específico no portal da Cops e no Diário Oficial do Estado do Paraná. Os classificados devem ser chamados para exames de avaliação médica, anteriores à admissão, e para nomeação. O concurso público tem validade de dois anos.

