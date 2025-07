Dia dos Pais deve ser o melhor para o varejo em 11 anos e aumentar contratações

O comércio brasileiro vive a expectativa de ter o melhor Dia dos Pais em 11 anos. Levantamento feito pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) projeta que, em 2025, a data comemorativa deve movimentar cerca de R$ 7,84 bilhões em vendas, o que representaria o melhor desempenho do setor desde 2014 e o crescimento de 3,2% em relação ao ano passado, já descontada a inflação.





O otimismo do varejo ainda deve implicar contratação do maior contingente de trabalhadores temporários para o período em 12 anos. A entidade estima que a oferta deve ser de 11.530 vagas para atender à demanda sazonal, com hiper e supermercados liderando a busca por pessoal, com 5,2 mil postos, seguido por lojas de utilidades domésticas e eletroeletrônicos, com 2,01 mil vagas, e lojas de vestuário, com 1,93 mil vagas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Roupas devem liderar intenções de compra





Publicidade

Quanto às vendas, as roupas devem ser o presente mais procurado para a ocasião. O segmento deve faturar sozinho R$ 3,23 bilhões, com os produtos de perfumaria e cosmético ocupando a segunda colocação na preferência dos consumidores, somando R$ 1,57 bilhão, pouco à frente dos itens de utilidades domésticas e eletroeletrônicos, cujo faturamento deve ser de R$ 1,26 bilhão. Juntos, esses três segmentos devem corresponder a quase 77% das vendas totais.





“Os sinais de fortalecimento do mercado de trabalho, aliados à expansão real da massa de rendimentos, criam condições propícias para que o varejo alimente a boa expectativa. A confiança do consumidor também tem melhorado pouco a pouco, permitindo ao empresário planejar contratações temporárias como não víamos há mais de uma década”, avalia o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros.

Publicidade





Cesta de consumo da data mais cara





Publicidade

A pesquisa mostra que, dos 13 grupos de bens e serviços impactados pela data, três devem apresentar recuo nos preços na comparação anual, com televisores (-1,0 %), bebidas alcoólicas (-1,3 %) e aparelhos telefônicos (-1,5 %) pesando menos no bolso. No sentido oposto, aparecem alimentação fora de casa (+8,2 %), livros (+6,0 %) e perfumes (+5,5 %) no “top 3” das altas. No agregado, a cesta do Dia dos Pais deve encarecer 5,8 %, acima dos 5,0 % do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) no período, o que reforça a importância da pesquisa das famílias.





“Mesmo com uma variação de preços acima do IPCA na cesta típica da data, a queda de itens de alto valor agregado, como televisores e smartphones, ajuda a preservar o poder de compra e estimula presentes de maior ticket médio”, projeta o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes.





Segundo a CNC, o salário médio de admissão para os temporários deverá ficar em R$ 1.890, com um avanço nominal de 5,5 % sobre 2024, e a taxa de efetivação após o período promocional pode chegar a 15 %, o maior percentual desde 2021. A combinação de vendas aquecidas com o quadro inflacionário sob controle abre a oportunidade de converter parte desses temporários em vínculos permanentes, fortalecendo o emprego no comércio ao longo do segundo semestre.