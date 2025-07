Projeto fará testes de visão em 150 crianças na zona norte de Londrina neste sábado

Neste sábado (26), a partir das 7h30, o projeto social Hoftalon nas Escolas irá atender cerca de 150 crianças, de até 10 anos de idade, para testes de acuidade visual na Escola Municipal Nara Manella, no bairro Semiramis. São alunos da Educação Infantil e no Ensino Fundamental da região norte que foram triadas, inicialmente, pela equipe de professores orientada pelos médicos do Hoftalon, para então receberem uma avaliação completa neste dia da ação social.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

As crianças diagnosticadas para uso de lentes recebem óculos gratuitos. Os alunos com outras patologias são encaminhados para tratamentos específicos, evitando o agravamento de doenças oculares. A ação acontece em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.





Serviço

Publicidade

Hoftalon nas Escolas | Edição de Julho

Dia 26 de julho, a partir das 7h30

Publicidade

Escola Municipal Nara Manella – Rua Lázaro José Carias de Souza, 318, Semiramis