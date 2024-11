Dia dos Solteiros tem promoções de até 80% de desconto na Black Friday asiática

A primeira grande promoção de novembro tem início nesta segunda-feira (11) com a comemoração do Dia dos Solteiros, data que é marcada na China por fortes descontos de varejistas. As empresas asiáticas aproveitam a efeméride para fazer ações também no Brasil.





O AliExpress, marketplace do Grupo Alibaba, promete abatimentos de até 80% e mais de R$ 13 milhões em descontos. A empresa, que foi responsável pela criação do evento em 2009, diz que este será o maior da história no país. Clientes também poderão ganhar até R$ 800 em cashback para ser utilizado em compras na Black Friday. Neste ano a empresa também conta com a participação do Magazine Luiza, que terá seus produtos ofertados dentro das promoções do Grupo Alibaba.





O principal dia de promoções acontece nesta segunda, mas os clientes poderão ter acesso a ofertas especiais até a próxima segunda-feira (18).





PROMOÇÕES DO ALIEXPRESS





Os consumidores que podem ter até R$ 800 em cashback deverão participar de uma competição gamificada dentro do AliExpress. Ao todo, serão cinco times, que terão criadores de conteúdo como líderes de equipe.





A dinâmica consiste em concluir desafios para desbloquear as conquistas. Ao entrar em um time, o usuário ganha 5% de cashback. Os times que tiverem a maior pontuação ao final da campanha ganham como recompensa um percentual de cashback de 10%, podendo economizar até R$ 800 em compras.





SHOPEE





A Shopee, por ser uma empresa de Singapura, não participa do Dia dos Solteiros, mas conta com promoções referentes aos dias Shopee de cada mês, como, 09/09, 10/10 e 11/11. A principal temporada de promoções do ano da empresa também começa nesta segunda e terá um aumento de 50% no valor oferecido em cupons.





Neste ano, os principais benefícios buscados por consumidores são frete grátis (52%) e grandes descontos (48%). Os produtos para casa, cozinha e decoração continuam sendo os mais buscados, seguidos pelas roupas femininas e pelos eletrodomésticos, segundo levantamento feito com clientes.





