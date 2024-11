Londrina é o 10º município do Brasil em maior avanço em franquias

Londrina ocupa o décimo lugar no ranking das 30 cidades brasileiras onde as franquias mais cresceram em faturamento em 2024. O levantamento, realizado pela ABF (Associação Brasileira de Franchising), mostra uma expansão de 17,80% do setor no município no primeiro semestre deste ano quando comparado ao mesmo período de 2023. Em valores, o aumento foi de R$ 630 milhões para R$ 742 milhões.





Além de Londrina, outra cidade paranaense que também figura no ranking é Curitiba, em terceiro lugar, com avanço de 21,11%. A capital saltou de um faturamento de R$ 2,295 bilhões de janeiro a junho de 2023 para mais de R$ 2,779 bilhões nos primeiros seis meses deste ano. O primeiro lugar ficou com Goiânia (GO), com crescimento de 25,59%, passando de R$ 1,389 bilhão para R$ 1,745 bilhão no período analisado.

Entre as não capitais, Londrina registrou o quarto melhor resultado, atrás de Barueri (SP), a quarta colocada, com avanço de 20,85%, Uberlândia (MG), em sexto lugar, com crescimento de 20,67%, e São José do Rio Preto (SP), que ficou na oitava posição, com 18,27% de aumento.





MERCADOS URBANO E RURAL

Vice-presidente da vertical de scale up da 300 Ecossistema de Alto Impacto, Vinicius Barreto aponta que o mercado de franquias em Londrina reflete a tendência nacional de crescimento e busca por soluções de negócios escaláveis. Mas o município guarda algumas particularidades. “Londrina é uma cidade com forte influência do agronegócio e isso acaba impactando os setores de serviços e alimentação, com uma demanda significativa por marcas que possam atender tanto o mercado urbano quanto o rural”, avaliou.

Barreto vê o agronegócio como um “motor de crescimento” muito importante para o setor de franquias no Paraná, inclusive em Londrina. Esse setor, afirmou ele, gera riqueza e movimenta a economia local, o que aumenta o poder de compra da população e traz oportunidades para a expansão de franquias.





“Observamos dois tipos de influência. Por um lado, empresários do agro investem diretamente em franquias, diversificando seus investimentos. Por outro, o dinheiro gerado pelo agro impulsiona o mercado consumidor, aumentando a demanda por bens e serviços variados, o que atrai redes de franquias que buscam aproveitar esse potencial de consumo", explica Barreto.





