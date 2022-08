Dicas úteis para economizar combustível e energia elétrica

O preço dos combustíveis está muito instável no Brasil e faz com que os consumidores comecem a procurar por alternativas de como economizar combustível no dia a dia. A boa notícia é que o site PronaTEC separou algumas práticas cotidianas e simples que podem fazer toda a diferença no orçamento. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

1 – Comece calibrando os pneus adequadamente



A primeira dica para economizar combustível é algo bem simples, mas que poucas pessoas têm o costume de fazer com frequência. Embora muita gente não saiba, calibrar os pneus corretamente ajuda a gastar menos gasolina e etanol. Quando os pneus do carro estão murchos, fora da calibragem indicada, o veículo precisa de mais esforço do motor para conseguir se locomover. Essa energia a mais se reflete diretamente no gasto de combustível.

2 – Evite ficar constantemente na reserva

Quando há pouco líquido no tanque, o espaço interno aumenta e, consequentemente, a evaporação dos combustíveis também cresce. Rodar com o tanque na reserva pode fazer você gastar mais do que gostaria no final do mês.

3 – Ligue o ar-condicionado na estrada

De acordo com informações divulgadas pelo portal Quatro Rodas, diferentemente do que muita gente acredita, o ar-condicionado também pode ajudar a economizar combustível.

Dirigir com os vidros abertos na estrada faz com que o ar dentro da cabine “empurre” o carro na direção oposta e exige mais trabalho do motor. Por isso, compensa mais ligar o ar para se refrescar.

4 – Preste atenção com o posto de combustíveis

Abasteça apenas em estabelecimentos confiáveis, onde a gasolina é verificada e dificilmente acabará colocando combustível adulterado no tanque do automóvel.

5 – Para economizar combustível faça manutenção

Se você quer economizar combustível é preciso rodar com o carro em ordem, ou seja, ele precisa estar funcionando corretamente. Trocar o óleo no tempo certo, revisar os pneus e a parte elétrica garante bem mais economia ao longo do tempo.

6 – Abasteça com etanol quando compensar

Se o seu carro for flex, veja se o etanol equivale a mais ou menos do que 70% do valor da gasolina. Se a porcentagem for menor, vale a pena abastecer com o combustível derivado da cana de açúcar.

7 – Compare preços

Enquanto anda pela cidade, preste atenção nos valores que cada posto está cobrando na gasolina e no etanol. Essa atitude simples vai te ajudar a economizar combustível.

8 – Evite andar sempre com o tanque cheio

Por mais que pareça controverso, a verdade é que o tanque cheio pesa mais no carro. Um veículo que possui um tanque com 50 litros pode levar até 38 kg a mais de carga, o que gera um gasto 2,2% maior. Só peça para completar quando alguma promoção for muito vantajosa.

9 – Para economizar combustível acelere menos



Por fim, o que mais gasta combustível no carro é a aceleração. Por isso, ande de forma moderada e respeitando os limites de velocidade da sua cidade e de rodovias. Isso vai ajudar a pisar menos no acelerador e a economizar mais combustível.



Como economizar na conta de luz usando o ar-condicionado em casa



O inverno de 2022 já chegou, mas como o Brasil é um país tropical, passar 3 meses no frio é algo praticamente impossível. Algumas regiões do país contam com calor o ano inteiro e quem tem ar-condicionado certamente irá usar. Por isso, vale a pena aprender a como economizar na conta de luz o ar-condicionado.



Diferentemente do que se imagina, é possível utilizar o aparelho e manter os gastos com energia elétrica sob controle. Aprenda algumas dicas que podem ajudar bastante nessa hora, caso você more em alguma cidade em que o calor seja constante até mesmo na estação mais fria do ano, acompanhe algumas informações e notícias!

Melhores dicas para economizar na conta de luz usando o ar-condicionado

Abaixo você confere os melhores truques e práticas para reduzir sua conta de luz usando o ar-condicionado. É claro que o aparelho ligado gasta mais energia do que se ele não fosse acionado, porém é possível reduzir o impacto no orçamento adotando alguns hábitos conscientes.

Mantenha o ambiente fechado

Isso ajuda a não deixar o calor do sol invadir o cômodo onde está o ar-condicionado. Dessa maneira o aparelho consome menos energia, já que a temperatura se mantém gelada por mais tempo e não se dissipa para outros locais.

Deixe a função sleep acionada

A função sleep do ar-condicionado serve para que ele desligue sozinho depois de um certo tempo. Assim, caso você precise sair para atender uma emergência ou acabe pegando no sono não precisa se preocupar, pois o eletrodoméstico será desativado automaticamente.

Inverter é o medo que menos impacta na conta de luz

O modo de ar-condicionado inverter é o que gera a maior economia na conta de luz. Se você ainda não comprou o equipamento, escolha um que seja na versão inverter. A economia na conta de luz pode chegar a 60%, de acordo com especialistas.



Mantenha a temperatura do ar-condicionado entre 20°C e 26°C

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a temperatura ideal para deixar o ar-condicionado é algo entre 23°C e 26°C. Para conseguir economizar na conta de luz com o ar-condicionado, o ideal é que seu aparelho não fique abaixo de 20° C. Isso porque quanto mais fria a temperatura, maior será o consumo de energia elétrica.

Em dias frios, desligue o aparelho