Donos de postos no Paraná alegam ter levado calote de R$ 80,5 milhões

Quase 2,7 mil empresas de todo o Brasil travam uma briga para receber os valores referentes a vendas feitas em agosto de 2024, pagas pela máquina de cartões da Inovepay, que ficaram em posse da intermediadora das transações, a Adiq Pagamentos, plataforma do grupo BS2. A estimativa é de que R$ 450 milhões em vendas em cartões de crédito e débito deixaram de ser pagas às empresas que contratavam o serviço.





Das 2.697 empresas lesadas em todos os segmentos comerciais no país, 336 são postos de combustíveis e lojas de conveniência no Paraná, o que teria resultado em um prejuízo de R$ 80,5 milhões. A denúncia foi feita pelo Paranapetro, sindicato que representa os empresários do setor no Estado. Outros estabelecimentos, de outros ramos, e até mesmo postos que não são associados à entidade também devem estar no bolo. Em Londrina, cerca de 20 postos associados foram lesados.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com sede em Campinas (SP), a Inovepay Soluções em Pagamentos e Serviços Ltda. fornece máquinas de cartão de crédito e débito aos comerciantes. As transações entre o dispositivo e as bandeiras de cartões eram feitas pela Adiq, que recebia os valores e repassava para a Inovepay que, então, transferia o dinheiro aos donos dos estabelecimentos comerciais. O prazo para pagamentos era de um dia para compras no débito e 30 dias no crédito.





Entretanto, no final do último mês de agosto, a empresa foi alvo da Operação Concierge, deflagrada pela Polícia Federal para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro. A ação resultou em 17 prisões e bloqueios de contas de 200 pessoas físicas e jurídicas. A Justiça Federal determinou a suspensão das atividades empresariais e o sequestro de ativos financeiros nas contas bancárias da Inovepay.

Publicidade





Em seu site, há uma nota de esclarecimento referente à ordem judicial emitida em 28 de agosto de 2024, na qual a empresa alega que a decisão afetou todos os valores provenientes dos pagamentos realizados por meio de maquininhas de cartão, o que a impossibilitou de "honrar com suas obrigações e deveres". A empresa disse que sempre atuou conforme a regulamentação legal e que tenta reverter a medida.





A Adiq afirmou ter liquidado à Inovepay todos os valores transacionados via credenciadora.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.