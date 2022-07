Em Londrina, potencial de consumo cresce 23% em 2022

De 2021 para 2022, Londrina subiu quatro posições no ranking nacional de potencial de consumo e agora ocupa a 31 posição. No Paraná, a cidade é a segunda colocada, atrás apenas da capital, Curitiba. Os números são do IPC Maps (Índice de Potencial de Consumo) dos municípios brasileiros, realizado pela IPC Marketing Editora. O potencial de consumo dos londrinenses cresceu, em termos nominais, 22,9% de um ano para outro, saltando de R$ 18,083 bilhões para R$ 22,227 bilhões no período. Em termos reais, descontada a inflação, o crescimento foi menor, mas igualmente expressivo, de 10,57%.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Segundo o índice, a maior fatia de gastos dos londrinenses é com habitação. O IPC Maps aponta que essa categoria deve consumir mais de R$ 5,034 bilhões do orçamento das famílias londrinenses neste ano, o correspondente a 22,5%. Na sequência, vêm os gastos com veículo próprio, com R$ 3,247 bilhões (14,6%), e alimentação no domicílio, com R$ 1,828 bilhões (8,2%).



Continua depois da publicidade





O indicador mede ainda a projeção de consumo com alimentação fora de casa, bebidas, calçados, vestuário, móveis, eletrodomésticos, planos de saúde e educação, tanto pela população da zona urbana quanto da zona rural. No total, são analisadas 22 categorias.





Responsável pelo IPC Maps, Marcos Pazzini destacou que o índice é composto com base em índices oficiais, confrontados com uma base de dados própria alimentada ao longo dos anos e que é utilizada para o estudo da projeção por municípios. “Ao invés de olhar o PIB (Produto Interno Bruto), eu olho o consumo das famílias, que é o que vai para o mercado, o que sai do bolso das famílias”, explicou. Um outro estudo permite avaliar os hábitos de consumo da população e fazer uma projeção de como os gastos devem ser destinados a cada categoria.





Continue lendo na Folha de Londrina.