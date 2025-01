Empresa de Londrina abre programa para trainee com salário de R$ 6 mil

Estágios e programas de treinamento para graduandos e recém-formados possuem grande representatividade para quem ingressa em uma área profissional. A oportunidade de conhecer a prática e o mercado de trabalho são significativos e a remuneração é também um atrativo.





Em Londrina, uma rede de self-service de açaí e sorvetes está oferecendo remuneração de R$ 6 mil reais com adicional de cargo de confiança, além de um pacote de benefícios robusto que inclui plano de saúde e odontológico, vale-transporte, vale- alimentação, incentivo ao esporte com Total Pass, auxílio educacional, e o melhor: sorvete e açaí à vontade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





No ano passado, o processo de seleção para Programa Trainee do grupo The Best Acaí contou com mais de 1000 inscrições e diferentes fases, entre entrevistas, dinâmicas e atividades práticas. Mais de 2 mil profissionais já participaram ao longo dos últimos dois anos.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: