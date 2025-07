Empresa londrinense se classifica como uma das mais inovadoras do Sul do Brasil

O Grupo Amanhã, portal de notícias empresariais, presente nos três estados do sul do Brasil, em parceria com o Centro de Inovação e Excelência de Cambridge, localizado na região metropolitana de Boston, (IXL-Center), promoveram a 21º edição do ranking Campeãs da Inovação, onde anunciaram a relação das empresas mais inovadoras do Sul do país. A empresa londrinense Apetit serviços de alimentação ficou em 8º lugar entre as mais inovadoras do estado do Paraná e em 35º lugar do sul, sendo a única de Londrina e do setor de alimentação corporativa, a se classificar.





Para formular esta seleção, todas as 300 empresas inscritas foram submetidas a um questionário, que avalia como os gestores praticam e promovem a inovação, o quanto a estrutura organizacional e as ferramentas de gestão são favoráveis para a inovação, os processos que as empresas adotam desde a geração de ideias até o desenvolvimento de serviços e produtos, identifica recursos voltados para a inovação e suas sinergias e avalia o alinhamento entre a inovação e sua estratégia de negócios. De todas as inscritas, 80 foram classificadas no ranking.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Pamela Manfrin, CEO da empresa, destaca que a inovação é um propósito a ser alcançado em grupo. “Mais do que celebrar, este é um convite. Acreditamos que a verdadeira força da inovação está em um ecossistema que conecta empresas com propósitos semelhantes, para que possam trocar experiências, aprender juntas e fortalecer toda a cadeia produtiva.” Nos últimos três anos, a organização tem ampliado projetos de tecnologia nas áreas de Novos Sistemas e Integrações, Inteligência de Negócios, Digitalização de Processos, Automação, Gestão de Pessoas e Benefícios, Otimização e ESG, além de quatro projetos de Inteligência Artificial atualmente em desenvolvimento.





RANKING

Publicidade





Quem ocupa a primeira posição no ranking é a empresa de papel e celulose, Klabin, de Telêmaco Borba (PR). A empresa se destaca pela sua inovação, focando na melhoria de processos, novos materiais, matriz energética e manutenção de patentes. Mantendo a posição conquistada no ano passado, a segunda colocada é a Whirlpool de Joinville (SC), do segmento de eletrodomésticos, presente no Brasil há mais de 70 anos. A Prati-Donaduzzi, indústria multinacional de produtos farmacêuticos, de Toledo (PR), levou a terceira posição, seguida pela Nidec Global Appliance fabricante e distribuidor de motores elétricos também de Joinville (SC). Na quinta posição, as Lojas Renner da cidade de Porto Alegre (RS) se destacam no nicho de comércio, atacado e varejo.





Além das empresas mais inovadoras do Sul, o ranking Campeãs da Inovação, possui categorias especiais como Cooperativas de Produção, Ensino e Pesquisa, Entidades Empresariais, MPEs e Startups, Parques Tecnológicos (item que estreou nesta edição) e Estatais, Filantrópicas e Empresas/Organizações sem Fins Lucrativos.