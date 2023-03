Empresariado pede aceleração nas concessões de rodovias federais do Paraná

O G7, grupo composto pelas sete entidades do setor produtivo do Estado do Paraná, encaminhou ofício ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao ministro dos Transportes, Renan Filho, nesta sexta-feira (3), solicitando celeridade nas tratativas que visam as concessões de rodovias e introdução de novos contratos de pedágio no Estado do Paraná.







O G7 explica no ofício que com o término das concessões do pedágio ocorrido no final de 2021, e desativação de 27 praças de pedágio no chamado Anel de Integração, as rodovias começaram a se deteriorar em virtude do alto fluxo de veículos e ausência de manutenção, prejudicando o setor produtivo e a sociedade civil.

