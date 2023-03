Concessão de primeiro lote de pedágios no Paraná é suspenso no governo Lula

Os dois primeiros meses do segundo mandato de Ratinho Junior (PSD) já têm entre suas características marcantes os embates entre oposição e governo em relação o futuro do pedágio no Paraná. A manhã desta sexta-feira (3) traria um novo episódio nesse duelo para definir o futuro da manutenção e ampliação de rodovias de todas as regiões do estado, mas, até agora, a única certeza é que o imbróglio permanece.







O governador receberia em Curitiba, às 10h, o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), para uma solenidade em que o Paraná iria delegar ao governo federal os dois primeiros lotes a serem futuramente concedidos para exploração de concessionárias. O ato oficial, porém, acabou desmarcado horas antes de ocorrer, conforme informou no meio da noite desta quinta-feira (2) o deputado estadual Arilson Chiorato, presidente do PT no Paraná e membro da oposição a Ratinho Junior. A agenda também não consta mais na página da Agência Estadual de Notícias.

