Londrinense vence etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025

A londrinense Ana Paula Murakawa conquistou, na noite desta quarta-feira (20), o primeiro lugar na categoria “Ciência e Tecnologia” da etapa estadual do PSMN (Prêmio Sebrae Mulher de Negócios) 2025. A premiação ocorreu em Curitiba.





Agora, Murakawa e as primeiras colocadas das categorias “Pequenos negócios”, “Produtora Rural”, “Microempreendedora Individual” e “Negócios Internacionais” avançam para a etapa regional, em que vão competir com vencedoras de outros estados em busca de uma vaga na etapa nacional, considerada a mais importante premiação voltada ao empreendedorismo feminino no Brasil.

Durante a cerimônia desta quarta, realizada na sede do Sebrae/PR, em Curitiba, 15 empreendedoras foram reconhecidas nas cinco categorias, mas apenas cinco delas levaram o prêmio. Murakawa conquistou o 1º lugar na categoria Ciência e Tecnologia, com a startup londrinense Decola.





O Paraná foi o estado com o segundo maior número de inscrições em todo o Brasil, atrás apenas de São Paulo.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA





Ana Paula Murakawa é apaixonada pelo propósito transformador da educação e da tecnologia e diz ter encontrado um novo tipo de realização ao empreender com uma startup de tecnologia voltada para a educação, a edtech Decola. “Desde cedo, a escola foi meu porto seguro. Aos 13 anos, reunia colegas para ensinar e, sem perceber, construí minha autoestima e propósito”, conta.

Em pouco mais de dois anos de trajetória, a startup londrinense já impactou 10 mil alunos e mais de 500 professores com mil projetos de inovação idealizados e 300 atores do ecossistema conectados.





Ana Paula explica que o maior diferencial da edtech é a metodologia exclusiva, inspirada nos programas de formação de incubadoras e aceleradoras. “Trazemos a cultura das startups para dentro da escola. Com uma abordagem fora da caixa, escalável e replicável. Integramos, de forma transversal, diferentes disciplinas para resolver problemas reais da comunidade local porque transformamos a escola em polos de inovação”, explica a fundadora do Decola.

Ela afirma que criar o Decola e desenvolver a metodologia Startup School foi o seu jeito de provar que as mulheres podem liderar projetos de impacto, além de construir pontes entre sonhos e oportunidades. “Ver nosso trabalho sendo reconhecido por educadores e inspirando outras escolas renovou minha certeza de que lugar de mulher é onde ela quiser”, reforça a empreendedora.





Além de estar à frente da edtech, em 2023 Ana Paula Murakawa se tornou a primeira mulher presidente da Governança APL TIC - Arranjo Produtivo Local de Tecnologias da Informação e Comunicação, do Ecossistema de Londrina. Hoje ela é a líder da Governança Redfoot, Comunidade das Startups do Norte do Paraná. “Meu sonho é que cada jovem descubra, como eu, que aprender e ensinar muda destinos”, conclui a empreendedora.

RESULTADO:





Pequenos negócios

1º lugar: Patricia do Rocio Baudy - Curitiba

2º lugar: Tatiana Perim - Morretes

3º lugar: Gabrielle Gasparin - Colombo

Produtora rural

1º lugar: Gelir Maria Giombelli - Toledo

2º lugar: Clotilde Zai - Colombo

3º lugar: Claudia Adão - Faxinal

Microempreendedora Individual

1º lugar: Bruna Louise Schroeder Martins – Campo Largo

2º lugar: Josiane dos Santos da Silva Simonett – Pontal do Paraná

3º lugar: Edicléia Fátima da Silva - Ampére

Ciência e tecnologia

1º lugar: Ana Paula Murakawa - Londrina

2º lugar: Rosangela Stum Nonemacher - Dois Vizinhos

3º lugar: Fabiana Muranaka do Bomfim e Araujo - Curitiba

Negócios internacionais

1º lugar: Lia Rosa Barros - Curitiba

2º lugar: Kathlyn Vieira Barbosa – São José dos Pinhais

3º lugar: Natalia Bertol Michelin – Francisco Beltrão

SOBRE O PRÊMIO





Promovido pelo Sebrae desde 2004, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios reconhece iniciativas que transformam realidades locais, valorizam a inovação e incentivam a autonomia econômica de mulheres em diferentes setores. O PSMN já inspirou milhares de empreendedoras brasileiras e contribuiu para o fortalecimento do papel da mulher no desenvolvimento econômico e social.





O reconhecimento é dividido em três etapas: estadual, regional e nacional. Na fase inicial, são selecionadas até cinco candidatas por estado e pelo Distrito Federal, sendo uma representante de cada categoria. As vencedoras avançam para a etapa regional, de caráter eliminatório, na qual são escolhidas as melhores de cada uma das cinco regiões do país (Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste). Cada região indica uma candidata por categoria para a fase nacional, reunindo até 25 finalistas na grande decisão.



(Com assessoria de imprensa)





