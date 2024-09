Empresas enfrentam o desafio de reter talentos na área de tecnologia

Com salários três vezes maiores que a média nacional e uma demanda por 570 mil novos talentos em 2025, o setor de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) vive um momento de crescimento exponencial no Brasil.





Ao mesmo tempo, as empresas enfrentam dificuldades para contratar mão de obra qualificada e, principalmente, reter esses talentos. O País não forma profissionais em quantidade suficiente para atender a demanda, mas o problema vai além, passa por uma mudança de cultura nas novas gerações que chegam ao mercado de trabalho.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Londrina concentra cerca de 2,2 mil empresas de TIC, segundo levantamento do Sebrae/PR. Juntas, elas geram aproximadamente 36 mil empregos diretos. O setor é responsável por 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do município.





Referência no Brasil como um polo de inovação e tecnologia, Londrina concentra 13 instituições de ensino superior que ofertam 55 graduações na área. A vocação para a formação de talentos para o setor tem atraído a atenção de grandes empresas, inclusive multinacionais para a cidade, que projetam a geração de milhares de vagas na área.

Publicidade





A velocidade com que a tecnologia avança dificulta a atualização dos cursos de graduação, resultando em uma defasagem entre as habilidades requeridas pelas empresas e as competências adquiridas pelos profissionais durante a formação acadêmica.





Mas, o segmento tem enfrentado desafios que ultrapassam a dificuldade na contratação de profissionais qualificados e passam pela retenção de talentos. De acordo com empresários e especialistas do setor, a explicação para a “dança das cadeiras” não se resume apenas ao fato de o mercado ter uma alta oferta de vagas abertas e bons salários.

Publicidade









A presidente do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia de Informação e Comunicação de Londrina (APL de TIC), Ana Paula Murakawa, diz que o setor deve enfrentar um “apagão” de profissionais em todo o mundo, porque o crescimento do mercado é muito mais acelerado do que a formação de pessoas.





No Brasil, a área também sofre com problemas mais estruturais e de difícil solução, como a cultura de formar os estudantes para o vestibular e não para o mercado. Ao mesmo tempo, ela observa que as novas gerações têm buscado outros tipos de formação profissional em vez da graduação e têm chegado ao mercado de trabalho mais tarde.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: