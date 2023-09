Evento lança solução para MEIs em Londrina

A noite de terça-feira (5) será de celebração de dois importantes novos ativos para Londrina. Serão lançados no Sicredi Dexis, na avenida Ayrton Senna, 555, uma solução para os MEI (Microempreendedores Individuais) da cidade, pela Fortmobile em conjunto com a Prefeitura, e também um novo veículo para investimento em venture capital com abrangência nacional, a Smart Bowl. O evento será às 19h e conta com uma programação diversificada.





A noite começa com a apresentação do plano MEI. A solução desenvolvida pela Fortmobile chega aos microempreendedores individuais através de uma parceria entre a startup londrinense e a Prefeitura de Londrina, por meio da SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda). A parceria foi firmada pelo edital de soluções inovadoras da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina).

Publicidade

Publicidade





Logo na sequência, a plataforma completa da Fortmobile será apresentada aos participantes do evento, com seu novo layout e o pacote completo de funcionalidades. A noite termina com um bate-papo com os sócios da Smart Bowl sobre o papel e a importância de um veículo para investimento em venture capital. Também será discutido como a fusão entre os fundos Smart Value Investiment e Bowl Ventures SA tem o poder de impactar o mercado de startups nacional.





Para o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, momentos como esse precisam ser celebrados. “Londrina é cada vez mais uma referência nacional em inovação e é importante ver empresas consolidadas se relacionando com o poder público. Só na Secretaria do Trabalho, essa é a segunda startup de destaque na nossa cidade que valida sua solução conosco. Já temos a Empregor atendendo as empresas e trabalhadores e agora a Fortmobile vem para impulsionar nossos MEIs”, explicou Santos.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.