Polícia Civil vai investigar empresário que teve R$ 1 mi roubado no 14 Bis, em Londrina

A Polícia Civil também vai investigar o empresário que teve cerca de 200 mil dólares roubados, o equivalente a mais de R$ 1 milhão, na última quinta-feira (31), no aeroporto 14 Bis, na zona norte de Londrina. Os detalhes da investigação foram divulgados nesta segunda-feira (4) pelo delegado responsável pelo caso, Matheus Prado. Ele destacou que a vítima, que estava acompanhado de um funcionário no momento do crime, apresentou inconsistências durante o depoimento.





“Isso aliado ao fato de transportar essa quantia em dinheiro, que, segundo ela, tem nota fiscal. Não podemos descartar a possibilidade de que seja uma transação ilícita. Mas tudo isso será avaliado. Havendo algum indício de crime praticado por essa vítima, ela será responsabilizada. No final das investigações vamos poder chegar à uma conclusão mais precisa”, alertou.

De acordo com o delegado, o empresário – da área de tecnologia – contou que havia saído do de Salto, no estado de São Paulo, onde mora, e que parou em Ourinhos onde recebeu 202 mil dólares de um cliente por um software que vendeu. “O destino final desta vítima seria a cidade de Foz do Iguaçu (Oeste). Segundo ela, faria compras com sua família em Ciudad del Este, no Paraguai, por isso, veio com essa quantia”, relatou.





Entretanto, o empresário parou em Londrina antes para encontrar outro cliente, que seria do Mato Grosso, mas tem uma empresa em Maringá (Noroeste). “A vítima disse que iriam se encontrar, inicialmente, num escritório de advocacia em Londrina, porém, foi fornecido um segundo endereço, que foi o aeroporto 14 Bis. Ela tinha uma localização em tempo real, fornecida pelo cliente, e adentrou nas dependência do aeroporto.”







