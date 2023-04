Feira do Peixe Vivo começa na quarta com expectativa de vender 11 toneladas de pescados

Na sexta-feira (7), feriado da Paixão de Cristo, a Feira estará aberta das 8h às 13h. Com 7 toneladas comercializadas no último ano, nessa edição a expectativa é que sejam vendidas 11 toneladas de peixe. Os animais ficarão expostos vivos em tanques apropriados e serão abatidos de acordo com as normas do CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária).

Começa nesta quarta-feira (5) a 29ª edição da Feira do Peixe Vivo, promovida pela SMAA (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) de Londrina. Quatro produtores londrinenses vão comercializar carpa, tilápia pequena e grande, pacu e pintado com valores de R$ 18,00 a R$ 38,00 o quilo.

A procura e o consumo de pescado, tradicionalmente, aumentam neste período do ano, de celebração da Páscoa. A Sesa orienta a população sobre as características que indicam a qualidade dos produtos.

A procura e o consumo de pescado, tradicionalmente, aumentam neste período do ano, de celebração da Páscoa. A Sesa orienta a população sobre as características que indicam a qualidade dos produtos.





Além dos peixes, a Feira do Peixe Vivo também vai comercializar pastéis, refrigerantes, crepes, batata frita e sucos naturais. Na quarta (5) e quinta-feira (6), uma equipe do Sesc Londrina Centro vai oferecer atendimentos de saúde gratuitamente, para toda população, como aferição de pressão e testes de glicemia.





Publicidade

A gerente de Comercialização da SMAA, Viviane Fernandes, reforçou os benefícios da Feira do Peixe Vivo, que faz parte do programa “Feira de Produtos de Época”. “A Feira do Peixe Vivo incentiva o fortalecimento da agricultura familiar e da economia local. A Semana Santa é uma excelente oportunidade para os piscicultores comercializarem sua produção, sem atravessadores. Enquanto isso, os consumidores adquirem um produto fresco, com qualidade e variedade”, acrescentou.







Nesta edição, os peixes virão de criadores localizados na Usina Três Bocas e nos distritos Warta e Paiquerê. Um dos produtores é o Ricardo Goulart, que possui um sítio em Paiquerê onde produz milho safrinha e soja. Há cinco anos, ele apostou na diversificação com a criação de peixes e, esse ano, estará da Feira do Peixe Vivo pela primeira vez. “Ano passo vi em uma entrevista que estavam abertos para mais produtores e decidi participar. E estou muito otimista com a Feira, terei apenas tilápia à venda, mas com boas expectativas de comercializar pelo menos duas toneladas”, contou.

Publicidade





A Feira do Peixe Vivo tem apoio da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Guarda Municipal de Londrina e SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação).