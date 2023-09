Feirão da Resistência e da Reforma Agrária muda de local em outubro

Promovido desde sua primeira edição no Canto do Marl (Movimento dos Artistas de Rua de Londrina), o Feirão da Resistência e da Reforma Agrária vai acontecer em um novo endereço no dia 7 de outubro. Desta vez, será na Usina Cultural, localizada na Avenida Duque de Caxias, 4159.





Segundo Josemar Lucas, um dos organizadores do evento, a edição itirnerante ocorre para que sejam feitas adequações no barracão do Marl, também na Duque de Caxias. “Sem as adequações, estávamos fazendo o Feirão no quintal, o que nos deixava sujeitos à inconstância do tempo”, explica. O retorno ao local de origem deve ocorrer “nos próximos meses”.





O formato do feirão vai permanecer o mesmo, com apresentações culturais e venda de produtos agrícolas orgânicos produzidos pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra).