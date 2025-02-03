Formando empreendedores inovadores há anos e acreditando em dias melhores

Em breve o Programa Paraná Empreende Mais, do Governo do Paraná, completa quatro anos. Desde que começou, em plena pandemia, totalmente digital, pessoas das mais variadas regiões foram capacitados a realizarem inovação e serem empreendedores.





Com orgulho participei da formação de muita gente desde os primeiros passos do Programa. Pessoas que chegaram ao curso com uma ideia na cabeça e um sonho, outras com empresas funcionando e precisando escalar, algumas em graves dificuldades para sobreviver, outras pessoas sequer imaginavam o que podiam fazer. Todas elas recebi com muito carinho, dei o meu melhor e procurei compartilhar tudo o que já aprendi como pesquisador, professor, empreendedor e alguém que acredita na força da motivação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Acredito pouco em sonhos. Penso que eles são bonitos apenas nos filmes e nas historinhas de redes sociais. Prefiro a disciplina, a resiliência, a dedicação, a fé. Elas movem os verdadeiros vencedores.





Em tempos de fórmulas prontas e promessas mentirosas e infundadas, como vejo todos os dias, principalmente de influenciadores mal-intencionados e fichados na polícia, prefiro dizer a verdade para meus alunos. Não tenho resposta para tudo, não há uma maneira única e certa de inovar, o fracasso está sempre à porta do empreendedor, o risco será sempre seu maior companheiro, fuja de quem promete o céu em troca de um curso, desconfie sempre dos falsos profetas.

Publicidade





Alguns alunos, mal-acostumados com os falsários, acham que meu curso é fraquinho porque minhas aulas pautam-se na construção de um raciocínio a partir de um mundo em constante mudança, na valorização do método científico, na busca incessante pelo novo, na crença de que juntos podemos criar coisas belíssimas, desde que pensemos menos em nós mesmos e um pouco mais na coletividade.





Desejo muito sucesso a meus alunos que também buscam dias melhores. Estarei sempre com vocês.

Publicidade





Futuro





Começo a partir da próxima semana um projeto que visa mapear a inovação e o empreendedorismo nas principais regiões do Paraná. A entrevista que realizei com o prefeito de Londrina Tiago Amaral começou um ciclo que deve se estender por várias regiões do estado. Pretendo ouvir os prefeitos de todas as cidades que compõem a macrorregião entre Londrina e Maringá, as duas maiores cidades do interior do Paraná. Em seguida, pretendo me deslocar para outras regiões do estado, como os Campos Gerais, Oeste, Sudoeste e Centro, além da capital e região metropolitana. Também devo ouvir os presidentes de entidades que congregam municípios, como a Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), assim como vereadores, deputados, senadores, dentre outras lideranças.

Publicidade





Meu objetivo é mostrar o que os gestores desses grandes centros urbanos estão fazendo, por que estão fazendo, o que já obtiveram de resultados e onde pretender chegar. Penso que estarei contribuindo sobejamente para nosso Paraná e nosso Brasil.





Começarei na próxima segunda com a entrevista do presidente da Codel em Londrina.

Publicidade





*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).

Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.

@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)