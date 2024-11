Frigoríficos brasileiros retomam vendas ao Carrefour

O fornecimento de carne para o Carrefour foi retomado, comunicou a empresa francesa aos acionistas, nesta terça-feira (26). Com isso, a rede espera a normalização do reabastecimento nos próximos dias.





A retomada veio depois que o diretor-presidente do Carrefour, Alexandre Bompard, pediu desculpas por dizer que não compraria mais carne do Mercosul. O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil informou que recebeu formalmente uma carta de retratação.

Ela veio após frigoríficos brasileiros anunciarem um boicote à rede de supermercados.





Em nota, a Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne) disse que recebeu com satisfação o pedido de desculpas. A entidade espera que, com isso, as operações da rede francesa sejam restabelecidas.

A nota também defendeu os padrões de qualidade da agroindústria brasileira. “A agroindústria brasileira é destaque no mundo e atende aos mais altos padrões de qualidade, sanitários e ambientais dos mercados mais exigentes globalmente. A defesa enfática do setor será sempre o nosso foco. A agro indústria brasileira é exemplo de produtividade e compromisso absoluto com o consumidor, esteja ele no Brasil ou em qualquer outro país do mundo.





