Grupo EPR vence leilão do Lote 4 das rodovias do Paraná

A previsão é de que sejam investidos R$ 18 bilhões em obras de ampliação, melhorias, manutenção e conservação ao longo dos 30 anos de contrato.

WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp. Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.

Como o desconto ultrapassou os 18%, o edital também prevê que a concessionária faça um aporte de R$ 358.215.304,79, que poderá ser utilizado no futuro para novos investimentos. O Lote 4 abrange 627,52 quilômetros de rodovias que cruzam as regiões Norte, Noroeste e Oeste do Paraná, conectando Cornélio Procópio a Guaíra e Maringá a Nova Londrina, com impacto direto em 33 municípios da região.

O Grupo EPR venceu o leilão do Lote 4 da nova concessão de rodovias do Paraná com o maior desconto entre os participantes: 21,30% sobre a tarifa básica de pedágio, fixada em R$ 0,1678 por quilômetro. O grupo já administra os Lotes 2 e 6 das concessões paranaenses e ampliará sua atuação com o novo contrato, que abrange um dos trechos mais estratégicos da malha rodoviária estadual.









O governador Ratinho Junior que participou nesta quinta-feira (23), na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), do leilão do Lote 4 das concessões rodoviárias do Paraná enfatizou que a participação de grandes empresas é uma prova de que o modelo deu certo. “O assunto pedágio no Paraná foi, por muito tempo, uma grande chaga no nosso Estado e, infelizmente, usado de forma demagógica e mentirosa com o povo. Era uma concessão feita lá em 1997, e eu mesmo lembro de como era pagar alguns dos pedágios mais caros do Brasil, sem ver as obras acontecendo e com rodovias em pista simples”, destacou.





O governador destacou ainda que os resultados já estão sendo sentidos. “No primeiro ano dos dois primeiros lotes, já temos mais de R$ 2 bilhões em obras acontecendo. Estamos falando em R$ 60 bilhões em investimentos que vão transformar o Paraná nos próximos sete anos”, afirmou.





O ministro dos Transportes, Renan Filho, elogiou a condução do governo do Paraná no novo modelo de concessões rodoviárias e destacou o protagonismo do Estado na modernização da infraestrutura do País. “Parabenizo a gestão do Estado do Paraná e a capacidade de interlocução. O Paraná está comemorando um momento muito exitoso. O Estado conta com a parceria das rodovias estaduais, realizando um modelo inovador para o Brasil. São 3,3 mil quilômetros em uma parceria inédita, já replicada por outros estados, e aqueles que ainda não estão nessa direção precisam seguir o mesmo caminho: mais investimentos públicos e o fortalecimento dos investimentos privados”, afirmou.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O certame faz parte do programa de concessões do Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Este foi o penúltimo leilão do pacote de seis lotes que somam 3,3 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais. O último leilão, do Lote 5, está marcado para o próximo dia 30 de outubro.



Com Agência Estadual de Notícias