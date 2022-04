IAT libera venda e colheita do pinhão no PR, mas apenas de sementes maduras

A colheita, venda, transporte e armazenamento do pinhão estão liberados no Paraná a partir desta sexta-feira (1º). Porém, a liberação pelo IAT (Instituto Água e Terra) mantém a exigência de estar maduro para ser comercializado. O pinhão deve ser colhido de pinhas que já caíram, sinal que garante a maturação. Isso também evita que a população corra o risco de queda ao subir em uma araucária.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As normas e instruções de comercialização do pinhão são estabelecidas na Portaria IAP nº 046/2015 e têm como objetivo conciliar a geração de renda e proteger a reprodução da araucária, árvore símbolo do Paraná, ameaçada de extinção. Quando o pinhão cai ao chão, é uma oportunidade para animais, como a cutia, ajudarem a semear o fruto em outros lugares, garantindo a reprodução da araucária.

Continua depois da publicidade





A semente da araucária se forma dentro de uma pinha, fechada, e que com o tempo vai abrindo até liberar o pinhão, que precisa de um tempo necessário para completar o seu amadurecimento. As pinhas maduras desprendem dos galhos geralmente entre os meses de abril a agosto e, quando arrebentam, esparramam as sementes do seu interior.