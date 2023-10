Índice de consumidores que deixaram a inadimplência em Londrina cresceu 6% em setembro

Em compensação, o índice dos consumidores que não conseguiram pagar suas dívidas em dia e entraram para o cadastro da inadimplência cresceu 1,6% em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado.

No acumulado dos primeiros nove meses de 2023, o índice é o mesmo: 6% de crescimento em comparação com o mesmo período do ano passado, indicando um aumento no número de consumidores que conseguiram “limpar o nome” e sair da inadimplência, recuperando o crédito.

O percentual de consumidores que estavam no cadastro de inadimplência do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) e conseguiram renegociar as dívidas cresceu 6% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2022.

“Como as exclusões têm sido em percentual maior que as inclusões, a base de clientes com condições de tomar crédito subiu em mais de 1 mil consumidores desde janeiro de 2023. Essa melhora nos indicadores de inadimplência pode ser explicada pela evolução positiva do emprego na cidade, tanto formal quanto informal. No emprego com carteira assinada, o saldo é positivo em 6.472 postos de trabalho entre janeiro e agosto, o que tem trazido para a cidade um otimismo grande, especialmente com a proximidade de datas comemorativas importantes para o comércio local”, comenta Marcos Rambalducci, consultor econômico da Acil.





INDICADORES





Os dados do SPC/ACil destacam dois índices: o dos consumidores entrantes (incluídos na restrição ao crédito), que deixaram de pagar alguma conta e tiveram o nome inserido no cadastro de inadimplentes; e os saintes, que estavam com o nome no cadastro de negativados, mas negociaram ou pagaram suas dívidas e ‘limparam’ o nome, recuperando o crédito.