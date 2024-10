INSS começa a pagar aposentadorias de outubro nesta sexta (25); veja calendário

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar, nesta sexta-feira (25), as aposentadorias, pensões e demais benefícios referentes ao mês de outubro. O calendário de pagamentos segue até o dia 7 de novembro e leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador.





O depósito será feito primeiro para quem recebe até um salário mínimo, hoje em R$ 1.412. Para aqueles que recebem mais do que essa quantia até o teto do INSS, de R$ 7.786,02 nesta ano, os créditos serão depositados a partir do dia 1º de novembro.





Os moradores do Rio Grande do Sul que vivem em cidades atingidas pelas chuvas e recebem algum benefício previdenciário continuarão tendo o valor no primeiro dia do calendário, enquanto durar o estado de calamidade pública. O calendário segue normal para os demais aposentados e pensionistas.





De acordo com dados do INSS, mensalmente, 40,4 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais são pagos. Desses, 34,2 milhões são previdenciários e 6,2 milhões são assistenciais.





VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DO INSS EM OUTUBRO





PARA QUEM RECEBE UM SALÁRIO MÍNIMO





Final do NIS - Data de pagamento do benefício de outubro

1 - 25 de outubro

2 - 28 de outubro

3 - 29 de outubro

4 - 30 de outubro

5 - 31 de outubro

6 - 1 de novembro

7 - 4 de novembro

8 - 5 de novembro

9 - 6 de novembro

0 - 7 de novembro





PARA QUEM RECEBE ACIMA DE UM SALÁRIO MÍNIMO





Final do NIS - Data de pagamento do benefício de outubro

1 e 6 - 1 de novembro

2 e 7 - 4 de novembro

3 e 8 - 5 de novembro

4 e 9 - 6 de novembro

5 e 0 - 7 de novembro





PARA MORADORES DAS CIDADES ATINGIDAS PELAS CHUVAS NO RS





Final do benefício - Dia do pagamento

0 a 9 - 25 de outubro





Os beneficiários que possuem acesso à internet podem ter conferir o extrato de pagamento e outros detalhes sobre o depósito da renda no aplicativo ou site Meu INSS.





Aqueles que não têm acesso à internet devem ligar para a Central 135. Será necessário informar o número do CPF e confirmar algumas informações à atendente para evitar fraudes. O atendimento é feito de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.





COMO CONFERIR O EXTRATO DO BENEFÍCIO?





Além de conferir se está tudo certo com os valores da aposentadoria ou pensão por meio do extrato, o segurado pode checar ainda se há empréstimos que geram desconto





1 - Acesse o Meu INSS com o login e a senha

2 - Clique na opção "Extrato de Pagamento"

3 - Clique no mês desejado

4 - Se desejar imprimir, clique em "Baixar PDF"





Para correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal também é possível usar os serviços de banco online acessando as seguintes opções:





- "Previdência Social", para o Banco do Brasil

- "Extrato Previdenciário", na Caixa





CONFIRA AS DATAS DOS PRÓXIMOS PAGAMENTOS





PARA QUEM RECEBE O SALÁRIO MÍNIMO





Final do benefício - Nov/24 - Dez/24

1 - 25/nov - 20/dez

2 - 26/nov - 23/dez

3 - 27/nov - 26/dez

4 - 28/nov - 27/dez

5 - 29/nov - 30/dez

6 - 02/dez - 02/jan/25

7 - 03/dez - 03/jan/25

8 - 04/dez - 06/jan/25

9 - 05/dez - 07/jan/25

0 - 06/dez - 08/jan/25





PARA QUEM RECEBE ACIMA DE UM SALÁRIO MÍNIMO





Final do benefício - Nov/24 - Dez/24

1 e 6 - 02/dez - 02/jan/25

2 e 7 - 03/dez - 03/jan/25

3 e 8 - 04/dez - 06/jan/25

4 e 9 - 05/dez - 07/jan/25

5 e 0 - 06/dez - 08/jan/25





QUEM TEM DIREITO?





Todos que recebem um benefício previdenciário têm direito ao pagamento mensal, na data estipulada pelo calendário anual do instituto.





COMO É FEITO O DEPÓSITO DA APOSENTADORIA?





Os valores são depositados na conta do beneficiário, seja ela aberta na hora da aposentadoria ou alguma conta-corrente ou poupança que o segurado tenha indicado.





O cidadão que tem conta-benefício deve fazer o saque do dinheiro ou a transferência. Neste modelo, não é possível usar a função débito.





Quem recebe por conta-corrente pode fazer as movimentações bancárias habituais, como pagar contas com o cartão ou por Pix, fazer transferências e demais negociações, assim como quem tem conta-poupança.





COMO SOLICITAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO NÃO RECEBIDO?





Quem não recebeu o pagamento de algum benefício pode solicitar ao INSS os valores





1 - Acesse o site do Meu INSS

2 - Faça login no sistema, escolha a opção "Agendamentos/Requerimentos"

3 - Clique em "Novo requerimento", digite no campo "pesquisar" a palavra "não recebido" e selecione o serviço desejado

4 - O segurado será comunicado se for indispensável o atendimento presencial para comprovar alguma informação

5 - Acompanhe o andamento pelo Meu INSS, na opção "Agendamentos/Requerimentos"