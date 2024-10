João Esteves deixa a Secretaria de Governo e prefeito nomeia Ronaldo Siena para o cargo

O procurador-geral do município, João Luiz Esteves, não está mais à frente da Secretaria de Governo da Prefeitura de Londrina, cargo que acumulava desde abril de 2022. Quem fica em seu lugar nos últimos dois meses da gestão Marcelo Belinati (PP) é o ex-secretário municipal do Ambiente, Ronaldo Siena (Republicanos), que disputou uma das cadeiras da CML (Câmara Municipal de Londrina) e ficou como suplente, com 1.748 votos.





Os decretos de exoneração e nomeação foram assinados pelo prefeito em exercício João Mendonça na terça-feira (22) e devem ser publicados no Jornal Oficial desta quinta (24). Ele assumiu o lugar de Belinati na última segunda-feira (21), após o prefeito entrar em licença até o segundo turno da eleição, no domingo (27).

“Foi a pedido dele [Esteves], o João tem várias incumbências, vários projetos e encaminhamentos da pasta dele [Procuradoria-Geral]. Nós também estamos acelerando várias entregas”, explica o prefeito em exercício.





Como secretário de Governo, Esteves, além de ser o responsável pela articulação dos projetos de lei do Executivo junto à CML, implementou o sistema de governança pública/administrativa, fazendo a articulação das secretarias municipais na Prefeitura.





Ele ainda ficou à frente da coordenação do GT (Grupo de Trabalho) que revisou e enviou para a Câmara as minutas das leis complementares do Plano Diretor.





