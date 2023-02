Investidor paga imposto de renda? Especialista de Londrina esclarece

Quem está acostumado a declarar e pagar o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) todo ano, em março, pode estranhar e até se confundir quando passa a investir em renda variável. É que existem detalhes na apuração, pagamento e declaração dos tributos que precisam ser levados em conta para não ficar na dívida com o Leão. Afinal, quando é que um investidor deve apurar, pagar e declarar o IRPF? Luis Fernando Cabral, contador e sócio da empresa Contador do Trader, é especialista em contabilidade para investidores e explica a diferença.





“A declaração do imposto de renda de um investidor é anual, como qualquer outra pessoa. Mas, para isso, precisamos ter o controle mensal de todas as movimentações. E, nesse sentido, nós realizamos as apurações mensalmente, encontrando o lucro real e/ou o prejuízo”, afirma Luis Fernando Cabral. Basicamente, é necessário pagar o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) até o último dia do mês subsequente à venda de ações que evidenciaram o lucro. “Então, o investidor precisa emitir o documento sempre que, ao vender a ação, o valor seja maior que o preço que ele pagou quando comprou.”

Publicidade