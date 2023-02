Confira 5 dicas para a declaração do Imposto de Renda para investidores

Faltam 15 dias para o início da entrega das declarações do IR (Imposto de Renda), mas a dica de especialistas no assunto é já se preparar e deixar todos os documentos prontos.





O conselho vale, principalmente, para quem é investidor da Bolsa de Valores e outros investimentos, que devem realizar o pagamento mensal do DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) e podem se confundir ou se esquecer na hora de entregar a declaração de IR, que é anual.

Publicidade

Publicidade





“Muito investidor se esquece da parte tributária do investimento, não se dá conta de que existem regras diferenciadas e depende muito de cada tipo. Por isso, é importante ficar atento quanto aos prazos e às especificidades”, explica Luis Fernando Cabral, contador sócio da empresa Contador do Trader, especializada em contabilidade para investidores.





O especialista separou algumas dicas importantes para estar no radar nessa época do ano. Veja:

Publicidade





FAÇA SEUS CÁLCULOS MENSAIS





É importante realizar mensalmente o cálculo das movimentações financeiras dos investimentos, quaisquer que sejam. Não apenas para pagar o DARF, que é obrigatório e mensal, mas, também, para compensar os prejuízos e realizar a declaração, que é anual.

Publicidade





ENTREGUE A DECLARAÇÃO ANUAL





Todo tipo de investimento precisa ser declarado, independentemente do valor, se é tributável ou se deu lucro ou prejuízo. Entre eles, estão fundos de investimentos, ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, poupança e, até mesmo, criptomoedas.

Publicidade





INFORME DE RENDIMENTOS





Tenha em mãos o informe de rendimentos de cada instituição financeira com a qual você operou algum investimento.

Publicidade





As instituições estão acostumadas a fornecer esse documento, mas, muitos investidores se esquecem porque atuam com diversas operadoras. Mas, no caso da Bolsa de Valores (B3), é preciso consultar o CEI (Canal Eletrônico do Investidor).





CADA RENDIMENTO TEM UMA MODALIDADE

Publicidade





Na hora da declaração, é importante saber que cada investimento tem uma modalidade, sendo isento e não tributável para pessoa física (poupança, dividendos de ações, entre outros) e rendimentos sujeitos à tributação (tesouro direto, CDB, fundos de investimentos, etc.).





Além disso, a declaração que deve ser feita é a do valor pago no momento da compra, não o valor de mercado atual.





NA DÚVIDA, CONTRATE ESPECIALISTAS





Como são muitos detalhes, datas, valores e especificidades, o melhor a se fazer é deixar a declaração do imposto de renda na mão de especialistas, que irão trabalhar para contemplar todos as informações e deixar tudo pronto para a entrega.