IPTU: Londrina espera receber R$ 448 milhões em IPTU

A Prefeitura de Londrina já garantiu R$ 59.7 milhões dos R$ 448 milhões previstos de arrecadação com IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e coleta de lixo para 2022. O tributo sofreu um reajuste de cerca de 10% em relação ao do ano passado, devido à incidência da inflação sobre os valores, mas a taxa de coleta de lixo teve pequeno recuo.

O valor total do IPTU mais a taxa de lixo para 2020 foi calculado por técnicos da Secretaria Municipal da Fazenda de Londrina em R$ 468 milhões, mas, com isenções totais ou parciais relativos a programas de assistência sociais, R$ 20 milhões são abatidos. Do total sem as deduções, R$ 427,1 milhões são referentes ao tributo imobiliário e R$ 41 milhões, da coleta de lixo. Em 2021, a arrecadação de IPTU foi calculada em R$ 407 milhões, mais R$ 43 milhões referentes ao serviço de manejo de resíduos.

Com um abatimento possível de até 14% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de Londrina, a Secretaria Municipal de Fazenda percebe um aumento no volume de contribuintes que prefere quitar o tributo em uma única parcela. O prazo para liquidar em um único pagamento da primeira remessa de carnês se encerra nesta sexta-feira (28).





De acordo com o secretário da Fazenda de Londrina, João Carlos Barbosa Perez, até a segunda-feira (24), 38.112 contribuintes quitaram seus impostos à vista, garantindo descontos entre 10% e 14%. Até a mesma data em 2011, cerca de 36.563 pessoas haviam adotado o pagamento em parcela única – ou seja, 1.549 deixaram de parcelar e adotaram a quitação em uma única vez.





