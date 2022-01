Trânsito de Londrina registra sete mortes a menos em 2021, aponta CMTU

trânsito de Londrina registrou em 2021 sete mortes a menos que no ano anterior. Os dados são da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que apontou uma redução de 10,29% no número de óbitos. Em 2020, 68 pessoas perderam a vida no trânsito londrinense, enquanto em 2021, foram 61.





As mortes de motociclistas também tiveram uma leve redução, de 30 em 2020 para 28 em 2021, o que representa uma queda de 6,67%. Já os óbitos por atropelamentos aumentaram de 19 para 20.

Segundo a CMTU, o número total de ocorrências também recuou, de 2.964 para 2.932. O número de vítimas também teve queda, de 3.518 em 2020 para 3.449 em 2021, representando um total de 70 a menos.

Entre as vias, o maior destaque na redução de acidentes fatais foi a avenida Saul Elkind, na zona norte de Londrina. Após cinco mortes na avenida em 2020, nenhuma pessoa perdeu a vida em 2021.





Ainda de acordo com o levantamento da companhia, a maioria dos óbitos do ano passado foi de pessoas do gênero masculino (52). Em relação à idade das vítimas, a maioria (32) tinha entre 31 e 59 anos.





A redução no número de mortes, conforme a CMTU, é uma tendência que vem acontecendo nos últimos anos. De 2015 a 2021, o número de óbitos caiu 39%. Foram 100 mortes em 2015, 90 em 2016 e 2017, 83 em 2018 e 71 em 2019. Os dados foram obtidos junto ao Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), ao IML (Instituto Médico-Legal) e à Polícia Civil.

A análise da CMTU é de que a redução no número de acidentes e mortes se deve a melhorias no planejamento do trânsito em Londrina, tanto no que diz respeito à elaboração dos projetos viários, à sinalização e à fiscalização de infrações. Em 2021, 226.969 infrações de trânsito foram computadas no município. Dessas, 124.560, ou 54%, foram por excesso de velocidade, considerado o principal causador de mortes no trânsito.