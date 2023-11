Leilão de imóveis da Caixa com até 95% de desconto encerra inscrições nesta sexta-feira

A Caixa Econômica Federal encerra nesta sexta-feira (17), às 10h, a segunda fase do leilão extrajudicial com mais de 250 imóveis com descontos de até 95%. A maioria das unidades oferecidas está no estado de São Paulo, com oportunidades na capital, no interior e litoral.



Entre as ofertas estão casas, apartamentos, terrenos e espaços comerciais com lances iniciais entre R$ 4.336 e R$ 633 mil. Para conferir a lista completa com detalhes dos imóveis a serem leiloados neste lote, basta clicar neste link.





Entre os imóveis localizados em São Paulo está um apartamento na Vila Andrade de 69 m2, com dois quartos, espaço com churrasqueira e playground, com lance inicial de R$ 152 mil; um apartamento em Ferraz de Vasconcelos (Grande SP) de 45 m2, com dois quartos e lance inicial de R$ 105 mil; e um apartamento em Praia Grande de 44 m² com lance inicial de R$ 131 mil.





De acordo com a Fidalgo Leilões, a maioria dos imóveis foi retomada devido à inadimplência no pagamento do financiamento e de taxas condominiais.