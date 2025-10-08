LiDERE+2025 traz a Londrina debates sobre gestão e inovação





Já se passou quase uma década desde que o encontro empresarial LiDERE surgiu, em 2017, para celebrar os 80 anos da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina). De lá para cá, o evento conquistou espaço definitivo na agenda corporativa do Paraná e está chegando à 9ª edição, nos dias 15 e 16 de outubro, propondo uma conexão com o futuro, trabalhada a partir de um conteúdo atualíssimo, ministrado por quem tem experiência e relevância. Com o foco voltado à gestão, inovação, liderança e empreendedorismo, o LiDERE+ 2025 propõe um salto no tempo para os empreendedores e as empresas.

Mais do que atualizar e informar, o LiDERE+ se transformou em um ponto de encontro entre os empresários e as oportunidades, sendo estruturado especialmente para transformar conexões em resultados, proporcionando integração entre conteúdo e possibilidades comerciais, combinando aprendizado e negócios em um único evento.

Transformação





Realizado pela Acil e correalizado pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o LiDERE+ 2025 tem um mote provocador: “Quem constrói o futuro não espera por ele”. O objetivo, portanto, é oferecer experiências, ferramentas e condições para impactar diretamente na transformação das empresas.





“O LiDERE tem a capacidade de superar-se ano a ano, apresentando ao empreendedor um cenário com oportunidades, conexões e, também, muito trabalho. É por isso que o evento continua sendo tão relevante, graças à capacidade de estar à frente do seu tempo e trazer insights que impactam diretamente no cotidiano corporativo, promovendo uma transformação que ultrapassa as barreiras teóricas para ser cultivada todo dia junto aos colaboradores. Este olhar aguçado nos leva a enxergar mais longe, possibilitando traçar estratégias mais eficientes”, explica Vera Antunes, presidente da Acil.

Foto: LiDERE 2024/Divulgação





Para Rubens Negrão, gerente da Regional Norte do Sebrae/PR, o LiDERE+ vem ganhando força e robustez: “No ano passado nós trouxemos um novo formato, fortalecendo os expositores e batendo recorde de público. Neste ano, teremos novamente a Arena de Conteúdo Sebrae, com profissionais de renome nacional e internacional, trazendo conteúdo e perspectivas em diversas áreas empresariais, como gestão, cenários econômicos e tendências, mas também cases de empreendedores locais que atingiram outras fronteiras para estimular o empreendedorismo em Londrina”. O Sebrae também já confirmou uma rodada com cerca de 150 empresários, estimulando negócios entre eles, para fortalecer a economia regional.





Formato

Com o compromisso de se atualizar a cada edição, o LiDERE ganhou, em 2024, um Salão de Negócios em um espaço diferenciado do Congresso, atraindo nada menos que 2.045 participantes em 24 horas de conteúdo ministrado por 32 palestrantes. Para 2025, a missão vai além, propondo uma verdadeira transformação empresarial capaz de antecipar o futuro, conectar o ecossistema empresarial, gerar oportunidade de negócios, promover compartilhamento de informações estratégicas, oferecer conteúdo de alto impacto, estimular parcerias e, principalmente, fazer a diferença.

Espaços





Por isso, novamente, o espaço físico vai contar com uma área destinada ao Congresso, abrigando palestras direcionadas aos pilares de gestão, inovação, liderança e empreendedorismo. No Salão de Negócios, serão oferecidos serviços e soluções voltados a recursos humanos, inovação, marketing e comunicação, administrativo e financeiro, agências e gráficas, brindes corporativos, softwares de gestão, bancos e cooperativas, seguradoras, advocacia, serviços de saúde e bem-estar, consultorias e auditorias, capacitação e treinamento, contabilidade, cursos e capacitação, além de insumos diversos. A Arena Sebrae vai apresentar cases que estimulam as boas práticas para que os empresários continuem apostando em Londrina.





Foto: LiDERE 2024/Divulgação





Ingressos





Da mesma forma, os ingressos também foram divididos de acordo com os objetivos de cada espaço. O ingresso Congressista garante acesso à área de palestras, mas também ao Salão de Negócios, durante os dois dias do evento, incluindo bag oficial, alimentação, happy hour e facilitando o networking. Para quem quiser conferir o Salão, prospectar negócios e estimular parcerias, há o ingresso Visitante, com acesso aos dois dias de evento e ao happy hour. As duas opções flexibilizam o acesso ao LiDERE+ e, por consequência, oferecem valores compatíveis com diferentes necessidades. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do evento (lidereacil.com.br).

Benefícios





Além da atualização e networking, o LiDERE+ movimenta a economia local com o turismo de negócios, aquecendo setores como hotelaria, gastronomia, entretenimento, serviços e comércio, gerando empregos temporários em segmentos como buffet, decoração e tecnologia audiovisual, criando um ciclo econômico virtuoso e consolidando Londrina como centro de referência empresarial, atraindo investimentos e parcerias, fortalecendo o ecossistema empresarial e o desenvolvimento econômico sustentável.





Serviço





LiDERE + 2025

Data: 15 e 16 de outubro.

Local: Espaço Villa Planalto (Av. Tiradentes, 6429), em Londrina.

Ingressos à venda pelo site lidereacil.com.br



