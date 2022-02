Londrina: 173.601 contribuintes pagaram mais de R$324 milhões em IPTU

Em Londrina, 173.601 carnês negociados do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) já foram pagos e representam o montante de R$ 324.042.504,02. Depois do vencimento do segundo lote do IPTU 2022, na última sexta-feira (18), a prefeitura divulgou nesta terça-feira (22) o balanço preliminar dos pagamentos.

Conforme a secretaria Municipal de Fazenda, já foram negociados 72,34% do valor total lançado para o IPTU 2022, que é de R$ 447.905.892,15.

A arrecadação obtida por meio dos pagamentos à vista atingiu a quantia de R$ 202.952.53,55, já subtraídos os descontos que o contribuinte obtém ao optar por essa modalidade.





O primeiro lote do IPTU 2022 venceu em 28 de janeiro. Desde então, a prefeitura observa uma adesão maior aos pagamentos à vista. Em 2021, de todos os carnês emitidos, 116.087 foram quitados à vista; este ano, 120.285 foram pagos à vista e outros 53.316 foram parcelados.





O secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, comenta que os dados do IPTU 2022 apontam um resultado que surpreendeu positivamente. “O que nos surpreendeu foi uma migração que detectamos, do pagamento parcelado em 2021 para o pagamento à vista em 2022. Em relação aos pagamentos à vista, este ano, são 120.285 adesões, contra 116.087 em 2021. O que representa um aumento na arrecadação em valores à vista de R$ 22 milhões. É um resultado que está acima do que registramos no ano passado, e o valor de negociação que temos, de R$ 324.042 milhões negociados contra R$ 293.601 milhões em 2021, é bastante positivo para o IPTU 2022”, destacou.

A alta de contribuintes que optaram por pagar o IPTU à vista pode ser motivada pelo programa Bom Pagador que, desde 2018, concede um desconto progressivo de 1% a cada ano de pagamento à vista. Quem aderiu ao programa em 2018 e quita o IPTU à vista desde então, este ano conseguiu 14% de desconto. “Nós imputamos essa migração do parcelamento ao pagamento à vista a essa lei, que traz um benefício muito grande. Este ano concedemos descontos de 10 a 14%, a depender do enquadramento que esse contribuinte teve”, citou Perez.





Para quem perdeu a data dos vencimentos do IPTU, ainda é possível reemitir os boletos na Praça de Atendimento da Fazenda ou pelo Portal da Prefeitura. O acesso no site é feito com o número da inscrição imobiliária.





Quem precisar comparecer no atendimento presencial, deve agendar o horário com antecedência. “Quem não fez ainda seu pagamento pode procurar a Praça da Fazenda para reemitir seu boleto e fazer o pagamento. Ele perdeu o desconto do pagamento à vista, mas tem a oportunidade de fazer o parcelamento ou pagamento sem desconto. No site, nós colocamos o acesso ao IPTU 2022 na página inicial e, com a inscrição imobiliária, ele faz a emissão do seu novo boleto, sem precisar vir até o prédio da Prefeitura. Pelo site é muito simples e ele pode fazer a emissão, mas havendo a necessidade, estamos atendendo”, informou o secretário de Fazenda.