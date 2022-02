Ingressos para shows e rodeios da Expo Londrina estão à venda a partir desta terça

Quando foi adiada em 2020, já havia ingressos para shows e rodeios vendidos. A Sociedade Rural do Paraná abriu a possibilidade de devolução dos valores pagos, mas as entradas que não foram devolvidas permanecem válidas para esta edição.

A Expo Londrina volta a ser promovida após um hiato de dois anos, provocado pela necessidade de distanciamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus.

Teve início às 12h desta terça-feira (22) a venda de ingressos para a arena de rodeios e shows da 60ª edição da Expo Londrina. A feira está confirmada para ocorrer entre os dias 1º e 10 de abril. As aquisições podem ser feitas pelo site totalacesso.com , incluindo espaços em camarotes exclusivos.

Ver essa foto no Instagram





Para esta edição, a SRP definiu valores de entradas para acesso ao parque com preços diferenciados, de acordo com o dia da semana. Na segunda, terça e quarta-feira, os valores serão mais acessíveis, com entradas a R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia). De quinta a domingo, os preços sobem para R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia).





Entretanto, as entradas ainda não estão à venda e devem ser disponibilizadas apenas durante a promoção da feira agroindustrial.





LEIA MAIS SOBRE A EXPO LONDRINA 2022





ExpoLondrina 2022 está confirmada para abril







ExpoLondrina terá Barões da Pisadinha, Dennis DJ, Gusttavo Lima, Maiara & Maraísa e Bruno & Marrone