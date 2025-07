Londrina debate impacto do uso da inteligência artificial na saúde

Um espaço de diálogo aberto para o aprendizado com especialistas e para ouvir experiências locais e globais, para que, juntos, possamos apontar caminhos para que Londrina esteja na vanguarda da inovação. Foi assim que o superintendente do Grupo Folha de Londrina, Nicolás Mejía, descreveu o 24º Encontros Folha, realizado na terça-feira (15), no Centro de Eventos do Aurora Shopping.





Com o tema "Inteligência Artificial e Saúde: Como a tecnologia está melhorando a qualidade de vida”, o evento contou com os painelistas Celso Kloss, diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais do Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná); Andrea Name Colado Simão, diretora do CCS (Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Londrina); e André Simas, gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Unimed Londrina.

O painel foi mediado pelo professor do curso de medicina do campus de Londrina da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica), Cristiano Teodoro, especialista em transformação digital, tecnologia e inovação, e vice-presidente do Grupo Salus.

Desde 2014, o Encontros Folha reúne lideranças, pensadores e agentes de transformação para discutir temas relevantes para a sociedade de Londrina e região. “O Encontros Folha é mais que uma ideia, é um movimento abraçado por todas as entidades e por toda a cidade e região”, afirmou o superintendente. Esse encontro foi criado com a finalidade de discutir questões como a pesquisa, tecnologia, inovação e sua aplicabilidade em diferentes setores produtivos da região.

Em sua fala de abertura, Mejía reforçou a importância da presença de profissionais de saúde, acadêmicos, pesquisadores e comunicadores. “Vocês desempenham um papel fundamental para o nosso presente, mas principalmente para a construção do futuro. Hoje, nos reunimos para discutir temas que atravessam fronteiras, desafiam paradigmas e principalmente, tem potencial de melhorar a qualidade de vida. A IA na saúde não é só uma tendência, é uma realidade e evolução contínua que já impacta hospitais, clínicas, laboratórios e sobretudo a vida de milhões de pessoa”, ressaltou Mejía.





Ele lembrou que Londrina já é uma referência em saúde e inovação, com centros de pesquisas, universidades e um ecossistema vibrante pronto para acompanhar as transformações que a IA traz. “Mais do que nunca é preciso unir conhecimento, ética e sensibilidade humana para que a tecnologia esteja a serviço das pessoas, transformando diagnósticos precisos, tratamentos mais eficazes e um sistema de saúde mais acessível e humano”, afirmou.

O gerente da Regional Norte do Sebrae, Rubens Negrão, afirmou que, para o Sebrae, participar de iniciativas como o Encontros Folha é uma oportunidade de mostrar a todos o que é feito dentro de casa. “Quando falamos de inovação, falamos do fortalecimento dos ambientes de inovação, das startups, de exemplos como o Laboratório Oswaldo Cruz, que está aplicando IA’”, disse Negrão.

Além de inovação, Negrão lembrou que o Sebrae trabalha com a gestão das empresas. Recentemente, uma comitiva de Londrina esteve presente, expondo produtos e tecnologias, na Feira Hospitalar, a maior da área de saúde da América Latina. O Sebrae é correalizador do 24º Encontros Folha.

Regulamentação da IA

Uma das questões debatidas durante o painel, mediado pelo professor Cristiano Teodoro, foi o Marco Legal da Inteligência Artificial, em discussão na Câmara dos Deputados, que visa sugerir limitações para a utilização da inteligência artificial, e se realmente há necessidade de uma legislação sobre o assunto.

O gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Unimed Londrina, André Simas, afirmou que um fator que chama atenção no Marco da IA é que ele traz a necessidade de que ao trabalhar conteúdos sensíveis em Inteligência Artificial, sempre tenha uma supervisão humana.





André Simas, gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Unimed Londrina, foi um dos painelistas do Encontros Folha | Foto: Roberto Custódio





“Acredito que seja importante deixar muito claro aquilo que está sendo realizado com Inteligência Artificial e até que limites nós aceitamos o uso de Inteligência Artificial. Acho que esse é o grande ponto, até onde podemos ir com a Inteligência Artificial sem barrar os processos de educação, aprendizado e discussão de dados”, disse Andrea Name Colado Simão, diretora do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Londrina. Ela acrescentou que é preciso de alguma forma regulamentar e colocar limites até onde pode ser utilizada.





“Nós devemos investir todo esse conhecimento para que ele possa, cada vez mais, trazer a solução de saúde para o máximo da população possível”, defende Celso Kloss, diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar).

A reportagem com a cobertura completa do 24º Encontros Folha estará na edição do fim de semana da Folha de Londrina, e nos próximos dias no Programa Gente, da MultiTV, na Coluna Social, com Ana Maziero, e nas redes sociais do Grupo Folha de Londrina.