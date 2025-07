Vanessa Moreno canta obra de Djavan no Teatro Ouro Verde

O repertório inclui canções de diferentes fases da carreira de Djavan, como "Seduzir", "Esquinas", "Luz" e "Capim", além de clássicos como "Nem Um Dia", "Sina" e "Oceano". A conexão de Vanessa com o trabalho de Djavan é antiga: aos 15 anos, uma das primeiras músicas que aprendeu no violão foi "Azul", marcando o início de uma admiração que se transformaria em influência artística permanente.

Uma das mais expressivas vozes da música brasileira contemporânea, Vanessa Moreno apresenta show especial no Teatro Ouro Verde nesta quinta-feira, 17 de julho, às 20h30. No espetáculo "Vanessa Moreno Visita Djavan", a artista revisita a obra do renomado compositor alagoano em formato intimista, acompanhada por Felipe Roseno na percussão e Tarcísio Santos na guitarra.

Trajetória consolidada

Vanessa Moreno conquistou reconhecimento nacional e internacional com uma discografia consistente que inclui sete álbuns, sendo o mais recente "SOLAR" (2023) indicado ao Latin Grammy na categoria "Melhor Álbum de Engenharia de Gravação". A artista foi vencedora do Prêmio Profissionais da Música Brasileira em 2017, 2018 e 2021, consolidando-se como uma das principais intérpretes de sua geração.





Seu currículo inclui colaborações com grandes nomes da MPB, como Gilberto Gil, Edu Lobo, João Bosco, Rosa Passos, Mônica Salmaso, Joyce, Renato Braz, Alaíde Costa e Dori Caymmi. Em 2024, realizou turnê internacional com shows em Pequim, Xangai e festivais europeus, além de apresentações no JazzOnze+Festival (Suíça) e Veneto Jazz (Itália). Em 2025, iniciou o ano com apresentações no Jazz Avenue Festival em Dubai e está confirmada novamente no The Town.

Publicidade





Serviço:





45º FIML – Consórcio União Apresenta Vanessa Moreno visita Djavan

Publicidade

Quando: quinta-feira (17)

Onde: Teatro Ouro Verde (Rua Maranhão, 85)

Publicidade

Horário: 20h30

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/vanessa-moreno-visita-djavan/3018489

Publicidade





Assinatura

A 45ª edição do FIML é promovida pelo Governo do Estado do Paraná - Secretaria Estadual de Cultura; Prefeitura do Município de Londrina - Secretaria Municipal de Cultura; Associação de Amigos do Festival Internacional de Música de Londrina, com o apoio institucional da Universidade Estadual de Londrina/ Casa da Cultura. Realização: Ministério da Cultura/Governo Federal (projeto viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet).

Publicidade





Patrocínio: Secretaria Municipal de Cultura de Londrina (PROMIC); Unimed Londrina; Sanepar/Governo do Paraná; Husker; Grupo Marajó; Consórcio União; Dentalclean, e Sinpro Londrina.

Patrocínio direto: Itaipu Binacional.

Apoio direto: Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

Apoio Institucional: Prefeitura Municipal de Arapongas/Secretaria Municipal da Cultura; Associação Médica de Londrina; Instituto de Educação Infantil - Escola IEIJ; Colégio de Aplicação UEL; Colégio Estadual Hugo Simas; Banda Marcial Marcelino Champagnat; 1° igreja Batista de Londrina; Crillon Palace Hotel; Crystal Palace Hotel; Cultural Hall; LDN Grill; UEL FM, 107,9 e Folha de Londrina.





Apoio Institucional de projetos inclusivos: Projeto PRIMA (PB); Conservatório de Tatuí (SP); Projeto Vale Música (ES); Projeto Sons do Nosso Lar (AL); Projeto Orquestra Maré do Amanhã (RJ); Projeto Arte & Vida (PR); Projeto Flua Cultura (PR); Escola de Música da Rocinha (RJ); Aprendiz Musical (RJ); Jovenil del Sodré (Uruguai ); Orquestra Jovem Itaguaí (RJ); Orquestra Jovem da Grota (RJ); Orquestra Jovem Rio Grande do Sul; Rede Brasileira de Prática Musical Reflexiva; Universidade Federal do RN ; Instituto Zeca Pagodinho (RJ).





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: