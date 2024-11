Enfeites de Natal já dominam as vitrines e prateleiras em Londrina

Faltando menos de 50 dias para o Natal, o Papai Noel, suas renas e mais uma infinidade de opções de enfeites já encantam os consumidores que passam pelo comércio de rua do centro de Londrina. A reportagem conversou com alguns lojistas que afirmaram estar animados com as vendas para as festividades de fim de ano e com o fluxo de clientes.





Supervisora de vendas no Atlântico Casa e Presentes, na avenida Duque de Caxias, no centro de Londrina, Eidy Zacharias garante que a expectativa para as vendas de produtos decorativos para o Natal é muito boa. A vitrine e as prateleiras da loja estão recheadas de árvores, enfeites e luzes natalinas desde o fim de agosto. Com produtos para todos os gostos e bolsos, sendo que as árvores de Natal, as mais procuradas, custam a partir de R$ 29,59.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





AMBIENTE MELHOR





Publicidade

Algumas, inclusive, já são vendidas decoradas, prontas para enfeitar os mais variados espaços. “É o símbolo do Natal”, afirma, complementando que as cascatas de luzes também estão em alta, principalmente para quem deseja enfeitar a fachada de lojas e casas.





Neste ano, os clientes não estão deixando para a última hora. Segundo ela, muitos já estão garantindo os enfeites para as festas de fim de ano. Até agora, Zacharias garante que as vendas estão dentro da média, mas a expectativa para as próximas semanas é muito boa. “Está esquentando”, admite, complementando que as pessoas gostam dessa época do ano e a decoração é uma forma de mostrar a expectativa em relação às coisas boas que estão a caminho. “É criar um ambiente melhor”, reforça.

Publicidade





Gerente da Um Preço, loja de variedades na Rua Sergipe, Josiane Andrade, 36, afirma que a tendência é aumentar ainda mais o faturamento nas próximas semanas, já que algumas pessoas acabam deixando para comprar os enfeites mais perto das festividades.





Com preços que variam entre R$ 6 e R$ 30, opções não faltam para quem quer deixar a casa no clima do Natal. Para compor a mesa da ceia, copos e guardanapos também costumam encantar os clientes, assim como as bolas em tons vermelhos, verdes e dourados.





Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde. Clique aqui.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.