Londrina encerra ano com saldo positivo de 7.927 vagas de emprego

Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta segunda-feira (31) pelo Ministério do Trabalho, mostram que Londrina perdeu 1.207 vagas de trabalho formal em dezembro do ano passado, resultado de 5.890 demissões contra 7.097 admissões no período, variação negativa de 0,79%.



Apenas o comércio apresentou saldo positivo em dezembro: de 27 vagas. Já os outros setores ficaram no vermelho: Serviços (-641); Construção (-339); Indústria (-254). A Agropecuária terminou o mês sem variação em relação ao mês anterior.

No entanto, no acumulado do ano de 2021, o município aparece com saldo de 7.927 vagas positivas. Foram 85.462 contratações e 77.535 desligamentos, o que reflete em variação de 5,48%.





A retração, comum para o mês de dezembro, quando acabam os contratos temporários, acompanhou a média estadual. Nos 399 municípios paranaenses, foram 104.620 admissões e 128.966 demissões, variação de - 0,84%. Já no acumulado do ano, o Paraná aparece com saldo positivo de 172.636 vagas, sendo 1.569.647 contratações e 1.397.011 desligamentos.





Em números absolutos, o Paraná aparece à frente de Santa Catarina (167.854) e Rio Grande do Sul (140.281) e atrás apenas de São Paulo (814.035), Minas Gerais (305.182) e Rio de Janeiro (178.098). As 172 mil vagas geradas no Estado representam mais do que a soma dos sete estados do Norte (154 mil).



