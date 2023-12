Londrina encerra novembro com 1.056 novos postos de trabalho

Londrina fechou o mês de novembro com mais um saldo positivo de vagas de trabalho formais. No mês passado, o município registrou 1.056 novos postos de trabalho, resultantes de 8.390 admissões e 7.334 desligamentos. Os dados são do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram divulgados nesta quinta-feira (28), pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os setores de serviços e comércio foram os destaques na geração de postos de trabalho.



Os números de novembro apontam que este foi o segundo melhor mês deste ano para o mercado de trabalho londrinense, com saldo menor apenas em relação a agosto, quando foram criadas 1.140 novas vagas. Desde janeiro, Londrina teve saldo positivo em todos os meses. No acumulado de 2023, o município contabiliza saldo positivo de 8.504 postos de trabalho com carteira assinada.



No mês passado, o setor de serviços foi o que mais contratou em Londrina, com 733 vagas abertas. Em seguida, estão o comércio, com 313 novos postos, construção civil, com 24, e indústria, com 11 vagas geradas. Somente a agropecuária teve variação negativa, com 25 vagas a menos no período.



Entre os municípios da Região Metropolitana de Londrina, no entanto, o cenário não é tão favorável. Arapongas e Cambé fecharam o penúltimo mês do ano com saldo positivo, de 67 e 12 vagas, respectivamente, mas em Ibiporã e em Rolândia, as demissões superaram as contratações e os saldos ficaram negativos em 13 e 20 vagas, respectivamente.