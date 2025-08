Londrina fecha semestre com saldo positivo em todos os meses na geração de empregos

Londrina teve mais um mês com saldo positivo no balanço da empregabilidade, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados hoje (04) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O mês de junho registrou um crescimento de 949 postos de trabalho no mercado formal na cidade, com 9.223 admissões e 8.274 desligamentos. Este é o sexto mês consecutivo de crescimento na geração de empregos, que já soma 6.656 vagas criadas somente em 2025.





O número já supera, em praticamente mil oportunidades, o total acumulado durante todo o ano de 2024, quando foram criados 5.657 postos formais. Para o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Cesar Makiolke, os resultados refletem a consistência de um ambiente econômico saudável, sustentado por políticas públicas integradas, apoio ao empreendedorismo e desburocratização de processos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O setor de serviços foi o grande responsável pelo desempenho de junho, respondendo por 638 novas vagas no mês. De acordo com Makiolke atividades que vão desde atendimento ao público até serviços técnicos especializados fazem parte desse resultado. “É um número robusto que mostra o quanto áreas como saúde, educação, alimentação e tecnologia estão em expansão e continuam impulsionando a economia da cidade”, avaliou o secretário.

“Londrina demonstra que a articulação entre poder público e setor produtivo tem dado resultados concretos. Os programas de qualificação profissional e os incentivos ao microcrédito têm contribuído diretamente para o fortalecimento da força de trabalho local. Estamos colhendo os frutos de um planejamento bem estruturado, com foco na geração de renda, na empregabilidade e no crescimento sustentável. Esse ritmo de expansão é um sinal claro de que Londrina está no caminho certo”, finalizou Makiolke.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: