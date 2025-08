Repasses estaduais aos municípios crescem 10% em julho e chegam a R$ 1,1 bilhão

O Governo do Paraná transferiu mais de R$ 1,12 bilhão aos municípios ao longo do mês de julho. O valor representa um crescimento de quase 10% em comparação com o mês anterior, quando foi repassado R$ 1,02 bilhão. Desse total, Londrina recebeu R$ 31,8 milhões.





O valor é também 5,4% superior ao que o Estado encaminhou às 399 cidades paranaenses no mesmo período do ano passado. Em julho de 2024, foi destinado R$ 1,06 bilhão, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). Assim, em um ano, a transferência aumentou em mais de 57,7 milhões.

A maior parte dos recursos repassados em julho de 2025 teve origem no Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que rendeu R$ 984,6 milhões, sendo essa a principal fonte de receita do Estado.





O pagamento das parcelas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025 correspondeu a R$ 128,4 milhões do total repassado. De acordo com a legislação, metade do valor arrecadado com o tributo é destinado aos municípios de emplacamento dos veículos.

Além disso, os repasses de julho também contaram com R$ 11,6 milhões provenientes do Fundo de Exportação e R$ 576,5 mil dos royalties do petróleo.





Os repasses são oriundos de transferências constitucionais e integram as receitas públicas correntes, podendo ser utilizados pelas prefeituras em áreas essenciais como saúde, educação, segurança pública e transporte.

Legislação





As transferências de recursos são feitas de acordo com o Índice de Participação dos Municípios (IPM), seguindo as normas constitucionais. Esses índices são calculados anualmente, considerando uma série de critérios estabelecidos pelas leis estaduais.

Os valores destinados a cada um dos municípios, assim como seu detalhamento, podem ser acessados no Portal da Transparência.





Confira as 10 cidades que mais receberam repasses em julho de 2025:

Curitiba (R$ 113,6 milhões)

Araucária (R$ 64,8 milhões)

São José dos Pinhais (R$ 41,9 milhões)

Londrina (R$ 31,8 milhões)

Ponta Grossa (R$ 28,8 milhões)

Maringá (R$ 28,6 milhões)

Cascavel (R$ 25,8 milhões)

Foz do Iguaçu (R$ 21,4 milhões)

Toledo (R$ 18,9 milhões)

Guarapuava (R$ 16,1 milhões)





