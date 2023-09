Londrina: Inadimplência cresce 17% em agosto segundo SPC/Acil

O número de consumidores que não conseguiram pagar no prazo as dívidas contraídas no comércio londrinense e entraram para o cadastro de inadimplentes cresceu 17% em agosto deste ano na comparação com o mesmo mês de 2022, apontaram os dados do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) divulgados nesta terça-feira (12). No acumulado do ano, também houve alta, de 1,4%, em relação a igual período do ano passado.





O fator positivo do levantamento da Acil é o percentual de consumidores que conseguiram limpar o nome, que além de aumentar 17% ante agosto do ano passado, também subiu no acumulado do ano. Entre janeiro e agosto de 2023, 6% a mais de consumidores saíram da inadimplência na comparação com os oito primeiros meses de 2022.

Como as saídas têm sido em percentual maior que as inclusões, a base de clientes com condições de tomar crédito vem subindo consideravelmente desde janeiro. Este é o primeiro ano em que se verifica diminuição na base de consumidores com restrição ao crédito desde 2017.





“Toda situação que leva o consumidor a não conseguir honrar seus compromissos na data correta gera preocupação, pois é resultado de um descontrole das contas pessoais ou perda do poder aquisitivo, consequência de inflação ou perda da fonte de renda. No entanto, é uma tendência de saúde econômica quando a quantidade de saintes é maior que a quantidade de entrantes no sistema de restrição a crédito”, ressaltou o consultor econômico da Acil, Marcos Rambalducci.





O economista destacou, no entanto, que com a aceleração da recuperação econômica e a chegada da terceira etapa do programa Desenrola Brasil, no final de setembro, poderá haver uma redução ainda maior na base de clientes negativados. A partir deste mês, o programa do governo federal irá atender devedores com renda mensal de até dois salários mínimos e cujas dívidas não ultrapassem os R$ 5 mil. Podem ser beneficiados pelo programa tanto os consumidores em débito com bancos quanto os que têm pagamento em atraso no mercado varejista.





