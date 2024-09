Londrina registra saldo de 665 vagas de emprego em agosto, segundo Caged

Londrina teve mais um mês de resultado positivo na geração de empregos. O balanço geral do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apontou um saldo positivo de 665 vagas no município em agosto. No ano, são quase 6,3 mil vagas formais de trabalho abertas. Na região de Londrina, o nível de emprego também segue positivo, com destaque para Arapongas, com 470 postos criados no mês passado, e Rolândia, que encerrou o mês com saldo de 130 contratações.





Ao longo do ano de 2024, Londrina registrou saldo positivo em todos os meses. Desde janeiro, o município acumula 6.294 empregos com carteira assinada. As 665 vagas computadas em agosto são o resultado de 9.638 admissões e 8.973 desligamentos, indicando o quarto melhor mês no ano. Em relação a julho, o balanço divulgado nesta sexta-feira (27) mostrou pequena alta, de 5,05%. Naquele mês, o saldo foi de 633 postos de trabalho. No entanto, na comparação com agosto de 2023, houve queda significativa, de 41,97%.

Os setores de serviços e comércio foram os que mais contrataram. Serviços teve saldo de 395 vagas e comércio, 304. A construção civil também registrou saldo positivo, de 56 vagas. O setor agropecuário ficou com saldo zero e a indústria encerrou o mês passado com -88 vagas. Outras duas vagas foram fechadas, mas sem identificação da atividade econômica.





O desempenho da indústria preocupa e acende um sinal de alerta, avaliou o economista Marcos Rambalducci. Segundo ele, a retração no emprego industrial é um indicativo de perda de dinamismo na economia local. "Será necessário acompanhar os dados de setembro para determinar se há uma tendência de queda ou se o resultado de agosto foi apenas um ponto fora da curva."

Rambalducci aposta na reversão desse cenário. "A maioria dos sinais aponta que está situação na indústria se reverterá, especialmente com a entrada dos pedidos de final de ano. Como a economia como um todo está apresentando resultados melhores do que os projetados no início do ano, a tendência é que o último quadrimestre permaneça com este viés positivo, lembrando que em dezembro, como de praxe, estes números virão negativos."





