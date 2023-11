Londrina terá 680 unidades habitacionais pelo novo Minha Casa, Minha Vida

A prefeitura e a COHAB Londrina confirmam que foram destinadas 680 unidades habitacionais para a cidade na primeira seleção de propostas para o programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, na etapa direcionada à Faixa 1 do programa, para famílias com renda mensal de até dois salários mínimos, ou R$ 2.640. Ontem o presidente Lula fez o anúncio geral de relançamento do programa. O prefeito Marcelo Belinati ressalta a importância da conquista, que irá beneficiar aproximadamente 3 três mil pessoas com dignidade e qualidade de vida. “A casa própria sempre é o primeiro passo para a segurança emocional, integridade física e base para novos avanços para toda família”, diz. De acordo com o presidente da COHAB Londrina, Bruno Ubiratan, Londrina conseguiu enquadrar um número expressivo de moradias na primeira fase do Faixa 1, porque cumpriu rigorosamente as exigências e documentação nos prazos estipulados. “Agora teremos uma corrida contra o relógio para entregar projetos e, inclusive, obter a aprovação na Câmara Municipal. A equipe da COHAB está pronta para vencer mais essa etapa no processo de implementação do programa, realizado em parceria com o Ministério das Cidades”, afirmou.





No Paraná, mais de 50 propostas foram aceitas e, ao todo, são 5.200 novas unidades habitacionais no estado. No Brasil, o processo selecionou 187,5 mil novas unidades habitacionais do MCMV para famílias da Faixa 1. Do total, 184 mil unidades são destinadas a famílias integrantes dos cadastros habitacionais, em todos os estados brasileiros.



O Minha Casa, Minha Vida oferece subsídio e taxa de juros abaixo do mercado para facilitar a aquisição de moradias populares e conjuntos habitacionais na cidade ou no campo até um determinado valor. Para serem atendidas, as famílias selecionadas precisam preencher alguns requisitos sociais e de renda, além de não possuir imóvel em seu nome.



O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou que essa é apenas a primeira seleção do Novo Minha Casa Minha Vida e novas ocorrerão nos próximos anos. Londrina espera enquadrar mais moradias, de acordo com o presidente da COHAB, Bruno Ubiratan.



Uma das principais novidades do programa é o retorno da Faixa 1, agora voltado para famílias com renda bruta de até R$ 2.640, anteriormente, a renda exigida era de R$ 1.800. Agora, a ideia é que até 50% das unidades financiadas e subsidiadas sejam destinadas a esse público.