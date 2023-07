Mega-Sena acumula de novo e próximo prêmio pode atingir R$ 50 milhões

A Mega-Sena acumulou de novo na noite deste sábado (29), em São Paulo, e o próximo prêmio, na quarta-feira (2), pode atingir R$ 50 milhões.





Os números sorteados no concurso 2.616 foram: 06, 16, 23, 35, 38 e 49.

Publicidade

Publicidade





Os 103 apostadores que acertaram cinco dezenas vão receber R$ 39.221,73 cada um.





Já os 6.817 bilhetes premiados da quadra recebem prêmio de R$ 846,58.





As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas lotéricas credenciadas ou canais digitais da Caixa. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$5.