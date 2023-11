Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 37 milhões na terça-feira

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.655 da Mega-Sena, sorteadas no sábado (11) em São Paulo. A previsão para o próximo concurso, na terça-feira (14), é de prêmio de R$ 37 milhões.





Os números sorteados são 10 - 23 - 30 - 31 - 49 - 56.





A quina teve 57 ganhadores e pagará o prêmio individual de R$ R$ 57.391,00. Os 3.909 acertadores da quadra receberão, cada um, R$ 1.195,53.





As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00.