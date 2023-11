Rolê da Justiça oferta serviços na zona Leste de Londrina

Informações a respeito de direito de família, inclusão ao cadastro único, creches e entretenimento serão disponibilizados gratuitamente





O evento “Rolê da Justiça” chega à 4ª edição, e desta vez atenderá os moradores da zona Leste de Londrina. Interessados em resolver conflitos familiares, como pensões alimentícias, guarda de crianças e divórcios, terão oportunidade, na terça-feira (14), de obter orientações jurídicas e iniciar procedimentos gratuitamente, com o auxílio de servidores do Cejusc (Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos) de Londrina, vinculado ao TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná).

Publicidade

Publicidade





Ainda haverá informações a respeito de procedimentos em caso de violência doméstica e direitos da criança e adolescente. O evento será das 9h às 16h, na Epesmel (Escola Profissional e Social do Menor de Londrina).

Publicidade





Também será feito credenciamento junto ao Cadastro Único (programa social do governo federal), vagas em creches e suas transferências pela Central Única de Vagas, da Prefeitura de Londrina, e orientações e divulgações de vagas de emprego e programa Jovem Aprendiz.





A comunidade poderá confeccionar no local documento de identificação (RG), por meio do Instituto de Identificação da Policia Civil.

Publicidade





DIVERSÃO





Na data, acontecerão eventos culturais e de entretenimento, como a apresentação da Choque Canil do 5º Batalhão da PM (Polícia Militar), teatro infantil “Os Santimbancos” e banda de rock da Epesmel, projeto Africantar “Meu cabelo tem história”, apresentação de ballet, banda marcial e contação de histórias.

Publicidade





Serão oferecidos pipoca e algodão doce aos participantes.





O evento tem por objetivo levar informações e serviços em locais próximos dos moradores, facilitando o exercício da cidadania. O Rolê da Justiça também ocorreu nas regiões Oeste, Sul e Centro de Londrina em 2022 e 2023, sob a orientação da juíza coordenadora do Cejusc de Londrina, Cláudia Catafesta.

Publicidade





Participam efetivamente a Prefeitura Municipal de Londrina, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Conselho Tutelar, Defensoria Pública do Paraná e outros.





O QUE É O CEJUSC?

Publicidade





O Cejusc é um setor do TJ-PR que visa a pacificação social de forma consensual (acordo). Por meio dele é possível solucionar questões do Direito de Família, Consumidor e outras áreas, sem abrir um processo judicial. O interessado faz um pedido para realização de uma audiência de mediação/conciliação. O Cejusc emite um convite para que a outra parte participe do ato voluntariamente. Com apoio de conciliadores, busca-se uma negociação. Havendo acordo, este será homologado judicialmente para quetenha efetividade. Não há qualquer consequência caso não haja composição.





Rolê da Justiça – Região Leste

Publicidade





Data: 14 de novembro de 2023.





Horário: das 9h às 16h





Local: Escola Profissional e Social do Menor de Londrina (Epesmel) – rua Argelina Ricci Vezozzo, nº 85 – Londrina - PR