Mega-Sena acumulada sorteia nesta quinta-feira R$ 60 milhões

Homem que estuprou e matou enteada é condenado a 66 anos de prisão no Paraná

Um homem denunciado pelo MPPR (Ministério Público Paraná) por estuprar e matar a filha de sua ex-companheira foi condenado pelo Tribunal do Júri a 66 anos de prisão, em Paraíso do Norte, no Noroeste do Paraná