Londrina EC se apresenta com 13 jogadores e aguarda reforços

O ponta pé inicial do Londrina visando a temporada 2025 começou nesta quarta-feira (27). No total, 13 jogadores se reapresentaram e o clube aguarda a chegada dos reforços para o mês de dezembro para completar o elenco.







Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Os atletas foram recepcionados pela comissão técnica na manhã de quarta-feira em um hotel no centro da cidade. Os atletas já iniciaram os testes médicos e físicos e os primeiros treinos devem ser realizados a partir de sexta-feira (29).





O grupo que se apresentou teve jogadores remanescentes e atletas do time sub-20. Entre os que jogaram o último Brasileiro estavam o goleiro Elzo, o zagueiro Rayan Poltronieri e os atacantes Iago Teles, Henrique e Pablo. Os outros sete são da base e estão incorporados ao elenco.

Publicidade





São eles: os goleiros Isaque e Willian, o zagueiro Caio, o lateral Gustavo, o volante Carlão, o meia Wellington e o atacante Kevyn. Quem também está de volta ao LEC é o lateral-esquerdo Lauan, que havia sido emprestado ao time sub-20 do Vasco.





Outros três jogadores que atuaram na Série C e possuem contrato com o Alviceleste se apresentam até sexta-feira: o lateral Maurício, o volante Kadi e o meia Gustavo França. Já o zagueiro Wallace, único reforço anunciado até agora, ganhou algumas semanas de férias, após a participação na Série B pelo Brusque, e se apresenta apenas em dezembro .





Este deve ser o caminho percorrido também pelas demais contratações já encaminhadas pelo clube. Como a maioria dos reforços do LEC estava em atividade até as últimas semanas, os atletas vão se apresentar no próximo mês.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: