Mega-Sena acumulada sorteia R$ 50 milhões neste sábado

O concurso 2783 da Mega-Sena - loteria acumulada - deve pagar prêmio estimado em R$ 50 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (5).





As apostas podem ser feitas via internet ou em qualquer casa lotérica até as 19h (horário de Brasília). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5.

O sorteio está marcado para ocorrer às 20h, em São Paulo.